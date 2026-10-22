Anthropic मध्ये मानवी लेखकासाठी तब्बल ३.२ कोटींची नोकरी; AI कंपनीनेच अधोरेखित केले मानवी कौशल्याचे महत्व!

Anthropic Hiring Human Writer: ज्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय (AI) फक्त काही सेकंदांत संपूर्ण भाषणे, लेख आणि मजकूर तयार करत आहे, त्याच काळात प्रसिद्ध एआय कंपनीने मानवी बुद्धिमत्ता आणि लेखन कौशल्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित केले आहे. 'क्लॉड' (Claude) हा जगप्रसिद्ध एआय चॅटबॉट विकसित करणाऱ्या 'अँथ्रॉपिक' (Anthropic) या कंपनीने एका मानवी लेखकासाठी (Human Writer) भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पदासाठी कंपनी वार्षिक तब्बल ३.२ कोटी रुपयांहून अधिकचे भरभक्कम पगार पॅकेज देण्यास तयार आहे..'एक्झिक्युटिव्ह कम्युनिकेशन्स रायटर' पदासाठी मोठी ऑफरअँथ्रॉपिक कंपनीने सॅन फ्रान्सिस्को (अमेरिका) येथील आपल्या कार्यालयासाठी 'एक्झिक्युटिव्ह कम्युनिकेशन्स रायटर' (Executive Communications Writer) या पूर्णवेळ पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. या पदासाठी निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवाराला वार्षिक $२,९५,००० (सुमारे २.७८ कोटी रुपये) ते $३,४५,००० (सुमारे ३.२५ कोटी रुपये) इतके आकर्षक वेतन पॅकेज दिले जाणार आहे.कंपनीच्या मते, एआय तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरीही प्रभावी कथाकथन (Storytelling), धोरणात्मक विचार आणि उच्च अधिकाऱ्यांचे दृष्टिकोन योग्य रीतीने मांडण्यासाठी आजही मानवी स्पर्शाचीच (Human Touch) अत्यंत गरज आहे..AI Superintelligence Race: AI माणसांना संपवू शकतो; Anthropic च्या संशोधकाने राजीनामा देत दिला गंभीर इशारा! .काय असतील प्रमुख जबाबदाऱ्या?या पदावर रुजू होणाऱ्या लेखकाला कंपनीच्या 'हेड ऑफ एक्झिक्युटिव्ह कम्युनिकेशन्स' आणि इतर वरिष्ठ उपक्रमांच्या प्रमुखांसोबत थेट काम करावे लागेल.तांत्रिक विषयांचे सुलभ मांडणी: अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि तांत्रिक एआय विषय समजून घेऊन ते सोप्या आणि प्रभावशाली भाषेत मांडणे.वरिष्ठ नेत्यांचे मार्गदर्शन: अँथ्रॉपिकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विविध कार्यक्रम आणि जागतिक मंचांवर वक्तव्ये तयार करण्यासाठी मदत करणे.तात्काळ घडामोडींवर नियंत्रण: जलद गतीने बदलणाऱ्या एआय क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींना धोरणात्मक प्रतिसाद तयार करणे.ऑन-साइट सपोर्ट: महत्त्वाच्या जागतिक कार्यक्रमांदरम्यान थेट उपस्थित राहून संपर्क यंत्रणा हाताळणे..आवश्यक पात्रता आणि कौशल्येलिंक्डइनवर (LinkedIn) दिलेल्या जॉब डिस्क्रिप्शननुसार, उमेदवाराकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे-८ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव: उच्चस्तरीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात किंवा वरिष्ठ नेतृत्व स्तरावर काम करण्याचा किमान ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव.उत्कृष्ट लेखन कौशल्य: लिखित स्वरूपात तसेच हाय-स्टेक्स (High-stakes) आणि वेगाने बदलणाऱ्या वातावरणात प्रभावी संवाद साधण्याची क्षमता.योग्य निर्णयक्षमता: संदिग्ध किंवा अनिश्चित परिस्थितीमध्ये योग्य धोरणात्मक निर्णय घेण्याची क्षमता.व्हिजनरी दृष्टिकोन: एआयच्या या नव्या युगात एक्झिक्युटिव्ह कम्युनिकेशन्स कशी असावी, याबाबत नाविन्यपूर्ण आणि स्पष्ट विचार असणे..व्हिसाबाबत कंपनीची भूमिकाव्हिसाबाबत सध्या अमेरिकेत असलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ती निवडलेल्या उमेदवाराला व्हिसा स्पॉन्सरशिप नक्की देईल. पण, प्रत्येकाला व्हिसा मिळेलच याची खात्री देता येत नसली तरी, नोकरीची ऑफर मिळाल्यास आवश्यक ते सर्व कायदेशीर प्रयत्न केले जातील..AI च्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह! OpenAI चे AI एजंट्स आऊट ऑफ कंट्रोल; १०० हून अधिक कंपन्यांच्या सिस्टीममध्ये घुसखोरी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.