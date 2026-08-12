विशेष : अर्थशास्त्र : भविष्यातील रोजगाराच्या अमर्याद संधी

डॉ. रीता शेटीया सहाय्यक प्राध्यापिकाअर्थशास्त्र हा विषय केवळ आकडेमोड किंवा शेअर बाजारापुरता मर्यादित नसून तो सरकारी धोरणे, सामाजिक विकास आणि जागतिक व्यापाराचा मुख्य कणा आहे. दैनंदिन व्यवहारातही या विषयाचा मोठा उपयोग होतो. अनेक विद्यार्थ्यांना अर्थशास्त्र कठीण वाटते; परंतु योग्य संकल्पना आणि प्रात्यक्षिक उदाहरणांच्या साहाय्याने समजून घेतल्यास हा विषय अत्यंत सोपा बनतो. या विषयात पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यास अनेक उच्च दर्जाच्या आणि प्रतिष्ठित करिअर संधी उपलब्ध होतात..बँकिंग आणि वित्त क्षेत्र : हे अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठे कार्यक्षेत्र आहे. यामध्ये सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये अधिकारी, बँक अर्थशास्त्रज्ञ, गुंतवणूक बँकिंग सल्लागार तसेच विमा क्षेत्रात जोखीम विश्लेषक म्हणून काम करता येते.भारतीय आर्थिक सेवा ः केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेतली जाणारी भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये उच्चस्तरीय आर्थिक सल्लागार म्हणून देशपातळीवरील धोरणनिर्मितीत योगदान देता येते. याशिवाय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नाबार्ड यांसारख्या सर्वोच्च वित्तीय संस्थांमध्ये अधिकारी पदावर काम करण्याची सुवर्णसंधी मिळते..व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र ः मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या बाजाराचा कल ओळखण्यासाठी आणि भविष्यातील गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञांची मदत घेतात. बाजार संशोधन, डेटा विश्लेषण आणि आर्थिक सल्लागार म्हणून मोठी मागणी असते. गणितावर चांगली पकड असल्यास एक्चुअरी किंवा सांख्यिकी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने डेटा सायन्स आणि व्यावसायिक विश्लेषक म्हणून चांगली संधी आहे.प्राध्यापक किंवा संशोधक ः अध्यापन आणि संशोधनाची आवड असणाऱ्यांसाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक किंवा संशोधक म्हणून करिअरचा मार्ग खुला असतो. नीती आयोग, रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय मंत्रालये तसेच विविध संशोधन संस्थांमध्ये संशोधकांची मोठी गरज असते. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स किंवा मुंबईतील ‘आयजीआयडीआर’ यांसारख्या नामवंत संस्था शैक्षणिक संशोधनासाठी प्रसिद्ध आहेत.आंतरराष्ट्रीय संधी ः जागतिक स्तरावर काम करण्याची इच्छा असणाऱ्यांना जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्रे यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये धोरण आणि प्रकल्पांवर काम करण्याची संधी मिळते. सध्याच्या काळात हवामान बदल आणि शाश्वत विकास यांमुळे पर्यावरण अर्थशास्त्र या नव्या क्षेत्राला मोठी मागणी आहे. यामध्ये पर्यावरणाचे रक्षण करून आर्थिक विकास साधणे आणि कार्बन क्रेडिट्सचे व्यवस्थापन करणे यावर काम केले जाते..विकास अर्थशास्त्रज्ञ ः सामाजिक क्षेत्रात बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन किंवा टाटा ट्रस्ट यांसारख्या संस्थांमध्ये विकास अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून गरिबी निर्मूलन, ग्रामीण विकास आणि कुपोषण यांसारख्या समस्यांवर उपाय शोधता येतात. भाषा आणि अर्थशास्त्राची उत्तम जाण असणाऱ्यांना आर्थिक वृत्तसंस्थांमध्ये पत्रकार म्हणून अर्थसंकल्प आणि बाजाराचे विश्लेषण करण्याची संधी मिळते. कॉर्पोरेट कायदेविषयक संस्थांमध्येही अर्थशास्त्र आणि कायदा यांची सांगड घालणाऱ्या तज्ज्ञांची आवश्यकता असते.आर्थिक पत्रकारिता ः तुमची भाषेवर पकड असेल आणि अर्थशास्त्राची जाण असल्यास प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थांमध्ये आर्थिक पत्रकार म्हणून करिअर करू शकता. बजेट विश्लेषण आणि शेअर मार्केटच्या घडामोडी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम यात असते.या क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी विश्लेषणात्मक विचारसरणी, तार्किक बुद्धिमत्ता, गणिताची आवड आणि आधुनिक सांख्यिकी सॉफ्टवेअर्सचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. नियमित वाचन, पदवीदरम्यान केलेली इंटर्नशिप आणि किमान पदव्युत्तर शिक्षण यांमुळे या क्षेत्रातील संधी अधिक सुलभ होतात. थोडक्यात, देशाची अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक प्रश्न यांची योग्य सांगड घालू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अर्थशास्त्र हे क्षेत्र आर्थिक स्थैर्यासोबतच मोठी प्रतिष्ठा मिळवून देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.