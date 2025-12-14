एज्युकेशन जॉब्स

PhD Scholarship: पीएचडी शिष्यवृत्ती धोरणात मोठा बदल! गुणवत्तेच्या धर्तीवरच पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती मिळणार; राज्य सरकारचा निर्णय

PhD Scholarship Policy: राज्य सरकारच्या विविध संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आता मेरिटमध्ये पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : राज्यातील विविध घटकांतील विद्यार्थ्यांना पीएचडीच्या संशोधनासाठी बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीतील विद्यार्थ्यांच्या संशोधन विषयांचा प्रत्यक्ष उपयोग भविष्यातील कामकाजाला होतो का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे.

