BOI Mega Bharti 2025: खुशखबर! बँक ऑफ इंडिया मेगा भरती सुरू; जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

Bank of India Mega Recruitment 2025: बँक ऑफ इंडिया, मुंबईतर्फे २०२५ साठी नवीन भरती अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्य व्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक, कायदा अधिकारी आणि व्यवस्थापक या विविध पदांसाठी एकूण ११५ रिक्त जागा उपलब्ध आहेत. पात्र आणि इच्छूक उमेदवारांनी आपले अर्ज ३० नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावेत. .पदांची माहितीमुख्य व्यवस्थापक: १५वरिष्ठ व्यवस्थापक: ५४कायदा अधिकारी : ०२व्यवस्थापक: ४४.शैक्षणिक पात्रतामुख्य व्यवस्थापक: B.Sc, BE/B.Tech, ME/M.Tech, MCA, M.Sc किंवा संबंधित शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षणवरिष्ठ व्यवस्थापक: B.Sc, BE/B.Tech, Graduation, ME/M.Tech, MCA, M.Sc किंवा Post Graduationकायदा अधिकारी : LLB किंवा कायद्यात पदवीव्यवस्थापक: CA, ICWA, B.Sc, BE/B.Tech, Graduation, ME/M.Tech, MCA, M.Sc, MBA किंवा संबंधित पदवी.वयोमर्यादा२३ ते ४५ वर्षे (पदांच्या श्रेणीनुसार बदलू शकते)अर्ज शुल्कसाधारण व इतर उमेदवार: ८५०/-SC, ST, PWD उमेदवार: १७५/-पगारमुख्य व्यवस्थापक: १,०२,३०० - १,२०,९४०वरिष्ठ व्यवस्थापक: ८५,९२०- १,०५,२८०कायदा अधिकारी : ६४,८२०-९३९६०व्यवस्थापक: पदानुसार लागू.अर्ज करण्याची पद्धतhttps://bankofindia.co.in/ या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.शेवटची तारीख: 30 नोव्हेंबर 2025अपूर्ण माहिती असलेले अर्ज सरळ रद्द केले जातील.निश्चित वेळेनंतर आलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.अर्ज करण्यापूर्वी संपूर्ण अधिसूचना वाचणे अत्यावश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी अधिकृत pfd डाउनलोड करावे.