एज्युकेशन जॉब्स

BOI Mega Bharti 2025: खुशखबर! बँक ऑफ इंडिया मेगा भरती सुरू; जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

Eligibility Criteria for Bank of India Job Positions: बँक ऑफ इंडिया मुंबईतर्फे मुख्य व्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक, कायदा अधिकारी आणि व्यवस्थापक या विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. जाणून घ्या एकूण किती रिक्त जागा आहेत.
Eligibility Criteria for Bank of India Job Positions

Eligibility Criteria for Bank of India Job Positions

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Bank of India Mega Recruitment 2025: बँक ऑफ इंडिया, मुंबईतर्फे २०२५ साठी नवीन भरती अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्य व्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक, कायदा अधिकारी आणि व्यवस्थापक या विविध पदांसाठी एकूण ११५ रिक्त जागा उपलब्ध आहेत. पात्र आणि इच्छूक उमेदवारांनी आपले अर्ज ३० नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावेत.

Loading content, please wait...
Bank
India
Banking
jobs
job
Job Opportunity
Banking Sector
Government Jobs
Job Portal
Goverment Job
Job News
Bank Employee
New Job
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com