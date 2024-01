उच्चारशास्त्र वाचन

असेही निरीक्षण केले

आहे की, सुमारे २०० शब्द असे आहेत की, ज्यांतून मुले जे साहित्य वाचतात त्यांपैकी ७५ टक्के साहित्य तयार होते. उदा - The, do, we, their इ. या शब्दांना ‘साइट वर्ड’ (दृश्‍य शब्द) असे म्हणतात. आपण वाचत असलेल्या सर्व प्रकारच्या मजकुरात ते वारंवार येतात

अशा प्रकारच्या शब्दांची यादी मुलांनी तयार केल्यास त्यांना अस्खलित वाचन करणे सोपे जाते आणि त्यांच्यात आत्मविश्‍वास येतो.