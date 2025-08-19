एज्युकेशन जॉब्स

Bombay High Court Recruitment 2025: मुंबई उच्च न्यायालयात पर्सनल असिस्टंट पदासाठी भरती सुरु; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि किती मिळेल पगार

Bombay High Court PA Eligibility: मुंबई उच्च न्यायालयात र्सनल असिस्टंट (Personal Assistant) पदासाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन लवकरात लवकर अर्ज करावा
Bombay High Court PA Eligibility
Bombay High Court PA EligibilityEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. मुंबई उच्च न्यायालयात पर्सनल असिस्टंट पदासाठी ३६ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू असून, अर्जाची अंतिम तारीख १ सप्टेंबर २०२५ आहे.

  2. पात्र उमेदवारांना दरमहा 2,08,700 पर्यंत पगार मिळू शकतो आणि अर्ज bombayhighcourt.nic.in वर ऑनलाईन करायचा आहे.

  3. निवड प्रक्रिया शॉर्टहँड, टायपिंग टेस्ट आणि मौखिक मुलाखतीद्वारे होणार आहे.

