Bombay High Court Recruitment 2025: मुंबई उच्च न्यायालयात पर्सनल असिस्टंट पदासाठी भरती सुरु; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि किती मिळेल पगार

थोडक्यात: मुंबई उच्च न्यायालयात पर्सनल असिस्टंट पदासाठी ३६ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू असून, अर्जाची अंतिम तारीख १ सप्टेंबर २०२५ आहे.पात्र उमेदवारांना दरमहा 2,08,700 पर्यंत पगार मिळू शकतो आणि अर्ज bombayhighcourt.nic.in वर ऑनलाईन करायचा आहे.निवड प्रक्रिया शॉर्टहँड, टायपिंग टेस्ट आणि मौखिक मुलाखतीद्वारे होणार आहे..Bombay High Court Bharti 2025: जर तुम्ही कायद्याच्या क्षेत्रात प्रतिष्ठित करिअर करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात पर्सनल असिस्टंट पदासाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे.या भरती अंतर्गत एकूण ३६ पदांवर निवड प्रक्रिया सुरू आहे आणि निवड झाल्यास उमेदवाराला दरमहा 2,08,700 पर्यंत पगार मिळू शकतो. इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज अधिकृत वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in वरून ऑनलाईन पद्धतीने 1 सप्टेंबर 2025, संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अर्ज सादर करावा. चला तर जाणून घेऊयात अधिक माहिती.भरतीची माहितीवयोमर्यादाकिमान वय: 21 वर्षेकमाल वय: 38 वर्षेआरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना शासनाच्या नियमानुसार वयामध्ये सवलत दिली जाईलअर्ज शुल्कपरीक्षा शुल्क: 1,000/-शुल्काचे भरणे SBI Collect या ऑनलाईन पेमेंट गेटवेद्वारे करायचे आहे.पगारपगारश्रेणी: S-23 – 67,700 ते 2,08,700 प्रति महिनायासोबत नियमानुसार भत्ते लागू होतील.एकूण मासिक वेतन 2 लाखांपर्यंत जाऊ शकते..रिक्त पदांची माहितीपदाचे नाव: पर्सनल असिस्टंट (Personal Assistant)सध्याची रिक्त पदे: 18पुढील 2 वर्षांत निर्माण होणारी पदे: 18एकूण पदसंख्या: 36दिव्यांग उमेदवारांसाठी आरक्षित: 1 पद (4%)अंतिम निवड यादी: 35 उमेदवारप्रतीक्षा यादी (Waiting List): 9 उमेदवारपात्रताउमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Graduate Degree) असणे आवश्यक आहे.जर उमेदवाराने उच्च न्यायालय, इतर कोणतेही न्यायालय/न्यायाधिकरण, किंवा अॅडव्होकेट जनरल/सरकारी वकील यांच्या कार्यालयात खालीलप्रमाणे अनुभव घेतला असेल, तर पदवीची अट शिथिल केली जाऊ शकते10 वर्षे लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर म्हणून कामाचा अनुभवकिंवा 8 वर्षे हायर ग्रेड स्टेनोग्राफर म्हणून अनुभवकायद्याची पदवी (Law Degree) असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य (Preference) दिले जाईल..अर्ज करण्याची पद्धत (How to Apply)अधिकृत वेबसाइटवर भेट द्या: https://bombayhighcourt.nic.in"Recruitment" विभागात जा."Online Application" लिंकवर क्लिक करा.आवश्यक माहिती भरून रजिस्ट्रेशन करा.रजिस्टर झाल्यानंतर लॉगिन करून अर्ज फॉर्म भरा.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.परीक्षा शुल्क भरून अर्ज सबमिट करा.भविष्यातील वापरासाठी अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा.निवड प्रक्रियाशॉर्टहँड टेस्ट (Shorthand Test): 40 गुणटायपिंग टेस्ट (Typing Test): 40 गुणमौखिक परीक्षा (Interview/Viva Voce): 20 गुणउत्तीर्ण होण्यासाठी किमान गुणशॉर्टहँड व टायपिंग टेस्टसाठी: प्रत्येकी किमान 20 गुणमुलाखतीसाठी (Viva): किमान 8 गुणटीप: शॉर्टहँड टेस्ट उत्तीर्ण केल्यानंतरच उमेदवाराला टायपिंग टेस्टसाठी पात्रता मिळेल. त्यानंतरच Viva Voce मध्ये सहभागी होता येईल. सर्व परीक्षा संगणकावर आधारित (Computer Based) असतील..FAQs1. मुंबई उच्च न्यायालयात पर्सनल असिस्टंट पदासाठी वयोमर्यादा किती आहे? (What is the age limit for the Personal Assistant post in Bombay High Court?)किमान वय 21 वर्षे आणि कमाल वय 38 वर्षे आहे; आरक्षित प्रवर्गाला सवलत आहे.2. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे? (What is the last date to apply?)अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 सप्टेंबर 2025, संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे.3. अर्ज फी किती आहे आणि ती कशी भरायची? (What is the application fee and how to pay it?)परीक्षा शुल्क 1,000 असून, SBI Collect या ऑनलाईन गेटवे द्वारे भरावे लागेल.4. निवड प्रक्रियेत कोणत्या टप्प्यांचा समावेश आहे? (What are the stages of the selection process?)शॉर्टहँड टेस्ट (40 गुण), टायपिंग टेस्ट (40 गुण), आणि मौखिक मुलाखत (20 गुण) यांचा समावेश आहे..