Byju’s Founder Jail : 'बायजू'चे संस्थापक रविंद्रन यांना सिंगापूरच्या न्यायालयाचा झटका, ६ महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा; नेमकं प्रकरण काय?

भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित स्टार्टअप्सपैकी एक 'बायजूस' (Byju’s) या एडटेक कंपनीचे संस्थापक बायजू रवींद्रन यांच्याबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सिंगापूरच्या न्यायालयाने रवींद्रन यांना मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने त्यांना सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, एप्रिल २०२४ पासून रवींद्रन यांनी त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित न्यायालयाचे अनेक आदेश वारंवार मोडले; याच कारणामुळे त्यांना ही कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे..नेमके प्रकरण काय आहे? माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सिंगापूरच्या न्यायालयाने रवींद्रन यांना 'बीअर इन्व्हेस्टको प्रायव्हेट लिमिटेड' (Beer Investco Private Limited) या कंपनीवरील त्यांच्या कायदेशीर मालकीचे पुरावे देणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही कंपनी एका संबंधित कंपनीमध्ये समभाग (शेअर्स) धारण करते. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने त्यांना प्रशासनासमोर स्वतःहून हजर होण्याचा आदेशही दिला आहे. शिवाय, रवींद्रन यांना कायदेशीर खर्चापोटी ९०,००० सिंगापूर डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ७०,५०० अमेरिकन डॉलर्स इतकी रक्कम अदा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..Raj Thackeray: केंद्राचा एकछत्री कारभार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर घाला... 'NEET' पेपरफुटीवर राज ठाकरेंचा संताप, सरकारवर जोरदार हल्ला.एवढेच नाही तर, 'कतार इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटी'ची (Qatar Investment Authority) एक उपकंपनी देखील सिंगापूरच्या न्यायालयात त्यांच्या विरोधात कायदेशीर लढा सक्रियपणे लढत आहे. या कतारी 'सॉवरेन वेल्थ फंड'ने कंपनीच्या एका अत्यंत कठीण काळात गुंतवणूक केली होती तो असा काळ होता जेव्हा ही बायजू आपल्या कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याच्या प्रक्रियेत होती..NEET Paper Leak: ‘नीट’ पेपरफुटीनंतरही सरकार जागे नाही; खासगी क्लासेसवरील कायदा अजूनही रखडला, शिक्षण विभागाकडून केवळ कागदी हालचाली.उतरती कळाएक काळ असा होता, जेव्हा 'थिंक अँड लर्न प्रायव्हेट लिमिटेड' (जी सध्या 'बायजूस' म्हणून ओळखली जाते) या शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपनीने रवींद्रन यांना अब्जाधीश पदापर्यंत पोहोचवले होते आणि भारतीय स्टार्टअप्ससाठी एक नवा आदर्श निर्माण केला होता. दरम्यान सध्याच्या स्थितीत, न्यायालयाच्या या ताज्या निकालावर रवींद्रन यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही; तसेच ते सध्या सिंगापूरमध्ये आहेत की अन्यत्र, हे देखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.