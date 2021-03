खुशखबर! CA, CS, ICWA ची डिग्री आता पोस्ट ग्रॅज्यूएशनशी समतुल्य, UGC ने दिली मान्यता

नवी दिल्ली : चार्टर्ड अकाउंटन्सीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता UGC ने खुशखबर दिली आहे. आता Chartered Accountant (CA), Company Secretary (CS) आणि Cost and Works Accountant (ICWA) ची डिग्री पोस्ट ग्रॅज्यूएशनच्या इक्विव्हँलेंट अर्थात समतुल्य मानली जाते. UGC ने म्हटलंय की, हा निर्णय इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रॅज्यूएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया आणि इतर संस्थांच्या विनंतीवरुन केलं आहे. ICAI ने म्हटलंय की या निर्णयाने फक्त CA च्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण प्राप्त करण्यात मदत मिळणार नाहीये तर जागतिक स्तरावर पोहोचणे देखील सोपं होईल.

The University Grants Commission @ugc_india has resolved that CA Qualification will be treated equivalent to PG Degree based on requests submitted from @theicai . This will not only help CA’s for pursuing higher studies but will also facilitate the mobility of Indian CAs globally pic.twitter.com/rYKvCVOD1t

ICAI चे CCM धीरज खंडेलवाल यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, UGC ने CA, CS आणि ICWA च्या पात्रतेला पदव्युत्तर डिग्रीच्या समांतर मान्यता दिली आहे. ही आमच्या पेशासाठी मोठी गोष्ट ठरणार आहे.

ICAI चे तीन लाखाहून अधिक सदस्य

ICAI ही संस्था ऍक्ट ऑफ पार्लियामेंट - द चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऍक्ट 1949 च्या अंतर्गत स्थापन केली गेली होती. सध्या या संस्थेचे तीन लाखाहून अधिक सदस्य आहेत. कुणीही विद्यार्थी 12 वी पास झाल्यानंतर ICSI ची प्रवेश परीक्षा देऊन CA फाउंडेशन कोर्समध्ये ऍडमिशन घेऊ शकतो.

#UGC recognises #CompanySecretary Qualification as equivalent to PG Degree based on representations submitted by #ICSI. This will leverage the #CS Profession across the globe. #ICSI is thankful to #UGC for acceding to its request. pic.twitter.com/AXd8sWETEE

— The Institute of Company Secretaries of India (@icsi_cs) March 15, 2021