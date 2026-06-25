CA Intermediate Result: महाराष्ट्राच्या शार्दूल विचारेने मारली बाजी, देशात पहिला ! दुसरा नंबर कुणाचा ? असा पहा निकाल...

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) कडून मे २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या 'सीए इंटरमीडिएट' (CA Intermediate) परीक्षेचा निकाल बुधवारी लागला. या परीक्षेत महाराष्ट्राच्या शार्दूल शेखर विचारे याने घवघवीत यश मिळवत संपूर्ण देशात पहिला नंबर (AIR 1) मिळवला आहे. डोंबिवलीला राहणारा शार्दूल याने ६०० पैकी तब्बल ५३१ मार्क्स मिळवले असून त्याची टक्केवारी ८८.५०% इतकी आहे.फक्त एका मार्काने हुकला पहिला नंबरया परीक्षेत कोचीच्या अभिनव सतीश याने ६०० पैकी ५३० (८८.३३%) मार्कांसह देशात दुसरा नंबर मिळवला. तर मुंबईचाच तीर्थ जैन ५१९ (८६.५०%) मार्क्स मिळवून देशात तिसरा आला आहे..असा राहिला निकाल (पास टक्केवारी)या वेळच्या निकालाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहेग्रुप १ (Group I): एकूण ९१,२३७ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, त्यापैकी ९,३५० विद्यार्थी पास झाले. या ग्रुपचा निकाल १०.२५ टक्के लागला.ग्रुप २ (Group II): एकूण ६४,३८१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि १०,३७२ विद्यार्थी पास झाले. या ग्रुपचा निकाल १६.११ टक्के लागला, जो सर्व ग्रुपमध्ये सगळ्यात जास्त आहे.दोन्ही ग्रुप (Both Groups): ज्या विद्यार्थ्यांनी दोन्ही ग्रुपची एकत्र परीक्षा दिली होती, अशा ३३,३०४ विद्यार्थ्यांपैकी २,८२० विद्यार्थी पास झाले. या दोन्ही ग्रुपचा निकाल ८.४७ टक्के लागला..निकाल कसा पाहाल ? (Steps to Download)विद्यार्थी आयसीएआयच्या (ICAI) अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपला निकाल पाहू शकतात. त्यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो करा:१. सर्वात आधी ICAI च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.२. होम पेजवर "CA Intermediate Result - May 2026" या लिंकवर क्लिक करा.३. तुमचा रोल नंबर (Roll Number) आणि रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) टाका.४. यानंतर 'Submit' बटनावर क्लिक करा.५. तुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल. भविष्यासाठी निकालाची प्रिंटआऊट काढून ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.