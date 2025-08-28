एज्युकेशन जॉब्स

Education News: बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएससाठी ऑनलाईन नोंदणी मुदत एक ते चार सप्टेंबर

Online Registration: सीईटी सेलने बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी (ग्रुप बी) २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षाची प्रवेशप्रक्रिया जाहीर केली आहे. नोंदणी, फी भरपाई व मूळ कागदपत्रांच्या अपलोडसाठी १ ते ४ सप्टेंबरची मुदत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : एमबीबीएस, बीडीएसची पहिली फेरी पूर्ण झाल्याने इतर पॅथीच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशफेरीकडे लक्ष लागले होते. अखेर सीईटी सेलने बीएएमएस (आयुर्वेद), बीएचएमएस (होमिओपॅथी) व बीयूएमएस (युनानी) या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी (ग्रुप बी) शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता केंद्रीकृत प्रवेशप्रक्रिया (कॅप) फेरी क्रमांक १ व २ चे वेळापत्रक जाहीर केले.

