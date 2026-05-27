करिअर वेध : पराकोटीचा ध्यास

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरसचिन तेंडुलकरने एका मुलाखतीत आयुष्यात कमावलेल्या अनन्यसाधारण यशाचे काही महत्त्वाचे घटक सांगितले. त्यामध्ये सर्वाधिक प्राधान्यक्रम उच्च ध्यासाला असे सांगितले ध्येयपूर्तीसाठी किती कष्ट व मेहनत घेत आहात, .आपल्यातल्या चुकांमध्ये सुधारणा करून प्रगती करत आहात हे महत्त्वाचे आहे. ध्यासामुळे कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकता. पाल्यामध्ये ध्यास निर्माण होण्यासाठी पालकांचे सहकार्य, प्रोत्साहन महत्त्वाचे ठरते. माणसाने उच्च कोटीचा ध्यास घेऊन कायम योग्य दिशेने वाटचाल केली तर यश मिळण्याची शक्यता खूपच जास्त असते. कॉर्पोरेट, क्रीडा क्षेत्रात ध्यास घेऊन यशस्वी झालेली अनेक उदाहरणे आहेत. .शून्यातून व्यवसाय सुरू करून प्रचंड कष्ट करून व उच्चस्तरीय ध्यास घेऊन लोकांनी फार मोठे नाव कमावले आहे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये ध्यास घेऊन करिअर मोठे केलेली अनेक उदाहरणे आहेत. टेनिसमध्ये, लिएडर पेस, महेश भूपती, रोहन बोपन्ना तर बॅडमिंटनमध्ये पी व्ही सिंधू, सायना नेहवाल, प्रकाश पदुकोण, गोपीचंद, तसेच सध्याचे दोन मोठे प्लेयर्स आयुष शेट्टी व लक्ष्य सेन हे सर्व खेळाडू त्यांच्या उच्च ध्यासाच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फार मोठे यश मिळवत आहेत. .उच्च कोटीचे ध्येय मुलांमध्ये योग्य संस्कारांनी जोपासणे हे पालकांचे सर्वात मोठे काम आहे. योग्य वयात पालकांनी ध्येय या संज्ञेचा खऱ्या अर्थाने मुलांना महत्त्व समजून सांगितले पाहिजे. त्यांना अनेक उदाहरणे देऊन मुलांमध्ये ध्यास निर्माण केली पाहिजे. त्यासाठी घरी योग्य वातावरण पाहिजे व पालक आणि मुलांमध्ये खूप पारदर्शक चर्चा होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या अति जलद आयुष्यात पालक आणि पाल्य यांच्यातील संवाद खूप कमी झाला आहे, त्यामुळे अशा गोष्टी पालक त्यांच्या मुलांपर्यंत पोहोचवू शकत नाहीत हे दुर्दैव आहे.