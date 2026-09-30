करिअर वेध : हार्ड वर्क विरुद्ध स्मार्ट वर्क.....

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरसर्वसाधारणतः असा एक समज आहे की हार्ड वर्क करणारे म्हणजे जुन्या विचारांचे, किंवा जुन्या पिढीचे व स्मार्ट वर्क करणारे म्हणजे नव्या पिढीचे किंवा ‘जेन झी’, प्रत्यक्षात हे दोन्हीही विचार किंवा समज चुकीचे आहेत. दोन्ही कार्यपद्धतीत काय फरक आहे हे समजून घेऊयात. हार्ड वर्क म्हणजे पारंपरिक पद्धतीने केलेले काम, ज्यामध्ये काम करणारा कोणतेच प्रश्न विचारत नाही, त्याला दिलेले काम तो चोख करेल. परंतु वर्षानुवर्ष तो त्याच पद्धतीने काम करेल व त्यात समाधानी राहील. खरंतर ही एक समस्या आहे, ज्या कामात अनेक सुधारणा करणे शक्य आहे, ज्यामध्ये कार्यक्षमता वाढविणे शक्य आहे, ही मंडळी त्याच पद्धतीने काम करत राहतात. थोडक्यात ते आयुष्यभर ‘कम्फर्ट झोन’मध्ये राहणे पसंत करतात, नवीन शिकण्याची इच्छा व ऊर्जा हे लोक दाखवत नाहीत. एक गोष्ट आहे, ते कामात शक्यतो चुका करत नाहीत. आजही काही कामे अशी असतात जिथे हार्ड वर्कची गरज भासते..त्याच्या अत्यंत विरोधी कल हा ‘स्मार्ट वर्क’ करणाऱ्यांचा असतो. काम कसे जलद गतीने होईल याचा विचार करतात. या लोकांना तेच काम रोज व सारखे करायला आवडत आणि जमतही नाही. या लोकांची एक मोठी समस्या असते; हे लोक सिस्टीम, कॉम्प्युटर यावर जास्त अवलंबून असतात. एकदा सेट झालेले काम ते पूर्णतः सिस्टीमवर सोडून देतात, या नादात कधी कधी मोठी संकटे येण्याची शक्यता असते. स्मार्ट वर्क याचा अर्थ हार्ड वर्क करू नये असा नक्कीच नाही, खरंतर उद्योग व्यवसायात पद्धती नीट समजून घेणे व त्याचा सखोल अभ्यास करणे महत्त्वाचे असते. या कामासाठी तुम्हाला हार्ड वर्क करावेच लागते, इथे तुम्ही शॉर्ट कट घेतला तर तुम्हाला अपयश येऊ शकते..फिटनेसमधील स्मार्ट वर्कपूर्वीच्या काळात सर्व खेळाडू सर्व खेळांसाठी एकाच पद्धतीचा व्यायाम करायचे. आता परिस्थिती वेगळी आहे, प्रत्येक खेळातील फिटनेससाठी वेगवेगळे व्यायाम करून घेतले जातात, तसेच एकाच खेळात तुमच्या रोलप्रमाणे वेगळे वेगळे व्यायाम करून तुमचा फिटनेस त्याप्रमाणे वाढविला जातो. उदाहरणार्थ क्रिकेटमध्ये तुम्ही गोलंदाज असाल तर तुम्हाला खांदे तुमचे पाय, कंबर यावर जास्त मेहनत घ्यायला सांगितले जाते. बॅडमिंटन या खेळासाठी पायात प्रचंड ताकद लागते, शरीराची लवचिकता खूप लागते त्याचबरोबर मनगटातील जोर तितकाच महत्त्वाचा आहे. वरील सर्व गोष्टींवर काम करण्यासाठी विशिष्ट व्यायाम करून घेतले जातात..उत्पादन क्षेत्रातील स्मार्ट वर्कया क्षेत्रामध्ये अनेक वर्ष पुरवठा आणि मागणी याचा मेळ जमून येत नव्हता त्या काळात व्यवसायाच्या सर्व प्रक्रिया या मानवी नियंत्रणाखाली राबवल्या जात होत्या आणि फारच क्वचित त्यांचा वेळ लागत असे. आज जग ज्या वेगाने धावते आहे ते पाहता स्मार्ट वर्क नक्कीच उपयोगी ठरते आहे. आपण उपभोग घेत असलेल्या वस्तू तयार करण्यामागे कोणीतरी नक्कीच पूर्वी खूप हार्ड वर्क केले आहे; ते केल्याशिवाय आज हे दिवस आपल्याला दिसत नाहीयेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.