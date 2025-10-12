School Fee: आता युपीआयद्वारे एका क्लिकवर शाळेची फी जमा करता येणार! केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल, आदेशाचे पत्र जारी

शाळांमध्ये डिजिटल पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शाळांना एक पत्र जारी केले आहे. या पत्रात, शिक्षण मंत्रालयाने NCERT, CBSE, KVS आणि NVS सारख्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना फी भरण्यासाठी डिजिटल पेमेंट पद्धती, विशेषतः UPI, स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. .शिक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, यामुळे फी भरण्यासाठी शाळांमधील लांब रांगाच संपतील, शिवाय शाळा प्रशासन तंत्रज्ञानाबाबत अद्ययावत राहील. शाळेचे शुल्क नेहमीच रोखीने भरले जाते. त्यामुळे पालकांना शुल्क भरण्यासाठी वेळ बाजूला ठेवावा लागतो. शिवाय, नवीन प्रवेश आणि परीक्षांच्या वेळी, शुल्क काउंटरवर अनेकदा गर्दी असते..क्रिप्टोकरन्सी बाजार कोसळला, गुंतवणूकदार तरुणानं स्वत:ला संपवलं; लम्बोर्गिनीत मृतदेह आढळल्यानं खळबळ.ज्यामुळे पालक आणि मुलांना शुल्क भरण्यासाठी लांब रांगेत उभे राहावे लागते. पावत्या किंवा रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत, ऑनलाइन पेमेंट पद्धती पालकांना विलंब न करता फक्त एका क्लिकवर घरून शुल्क भरण्याची परवानगी देतात आणि रेकॉर्ड कायमचा सुरक्षित राहतो. शिवाय, कॅशलेस पेमेंट सहजपणे केले जातात. .DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.ही प्रणाली डिजिटल इंडियाच्या कल्पनेला देखील प्रोत्साहन देते. या उपक्रमामुळे केवळ शाळा प्रशासनात सुधारणा होणार नाही तर पालकांना अधिक डिजिटल साक्षरता मिळेल. २०४७ पर्यंत विकसित भारत साध्य करण्यासाठी, शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मग ते स्मार्ट क्लासेसद्वारे मुलांना शिकवणे असो किंवा शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी UPI वापरणे असो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.