School Fee: आता युपीआयद्वारे एका क्लिकवर शाळेची फी जमा करता येणार! केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल, आदेशाचे पत्र जारी

UPI fee payment schools: केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शाळांना UPI स्वीकारण्यास सांगितले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश शाळा कामकाज अधिक स्मार्ट बनवणे आहे.
शाळांमध्ये डिजिटल पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शाळांना एक पत्र जारी केले आहे. या पत्रात, शिक्षण मंत्रालयाने NCERT, CBSE, KVS आणि NVS सारख्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना फी भरण्यासाठी डिजिटल पेमेंट पद्धती, विशेषतः UPI, स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.

