CET निकालावरून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरवणं कितपत योग्य? टक्केवारी-पर्सेंटाइलचा फरक समजून घ्या...

दरवर्षी लाखो विद्यार्थी स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा देतात. मात्र, टक्केवारी आणि पर्सेंटाइल या दोन संकल्पना एकाच समजण्याचा गैरसमज आजही कायम आहे. प्रत्यक्षात या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. टक्केवारी म्हणजे विद्यार्थ्याने एकूण गुणांपैकी किती गुण मिळवले याचे मोजमाप. तर पर्सेंटाइल हे त्या विद्यार्थ्याची परीक्षा दिलेल्या सर्व उमेदवारांच्या तुलनेत असलेली कामगिरी दर्शवते. म्हणजेच, ते केवळ गुण नव्हे तर इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेतील क्रमवारी दर्शवते..अलीकडेच बारावीच्या गुणांच्या तुलनेत CET परीक्षेत अत्यंत उच्च पर्सेंटाइल मिळवलेल्या सुमारे १,२०० विद्यार्थ्यांबाबत निर्माण झालेल्या वादामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, कोणतेही ठोस पुरावे नसताना अशा विद्यार्थ्यांची माहिती सार्वजनिक करणे आणि त्यांच्या गुणवत्तेवर संशय व्यक्त करणे, संबंधित विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकते. अशा प्रकारची तफावत केवळ CET मध्येच आढळते असे नाही. .Maharashtra Teacher Recruitment : राज्यात 30 हजार, तर कोल्हापुरात 606 शिक्षकांची महाभरती; 'पवित्र पोर्टल'वर पसंतीक्रम नोंदणीला सुरुवात, झेडपी शाळांमध्ये सर्वाधिक 13,351 जागा.JEE सारख्या इतर स्पर्धात्मक परीक्षांमध्येही अनेक विद्यार्थ्यांची प्रवेश परीक्षेतील कामगिरी बारावीच्या गुणांपेक्षा अधिक चांगली असते. याचे कारण म्हणजे या परीक्षा विश्लेषणात्मक विचारक्षमता, समस्या सोडवण्याची क्षमता, वेग, अभिक्षमता आणि समान, प्रमाणित परीक्षेतील कामगिरी यांचे मूल्यमापन करतात. विशेष म्हणजे, याच विद्यार्थ्यांनी JEE परीक्षेतही उत्कृष्ट कामगिरी केली असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ही कामगिरी अपवादात्मक नसून सातत्यपूर्ण असल्याचे दिसून येते..शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ज्योती मोघे म्हणाल्या, "राजकीय हेतू साधण्यासाठी किंवा सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध परीक्षा संस्थेची प्रतिमा मलिन करणे सोपे असते. मात्र, कोणतेही ठोस पुरावे नसताना केलेल्या आरोपांचा प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासावर आणि मानसिक आरोग्यावर किती गंभीर परिणाम होऊ शकतो, याचाही विचार होणे तितकेच आवश्यक आहे.".आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या प्रकरणाचे प्रमाण. जवळपास १८ लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असताना संबंधित १,२०० विद्यार्थी हे एकूण उमेदवारांच्या केवळ ०.००७ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहेत. त्यामुळे मोजक्या प्रकरणांच्या आधारे संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य ठरणार नाही. .कोटा, दिल्ली, नागपूर, पुणे आणि इतर शहरांतील स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या नामांकित संस्थांचे अस्तित्वच हे सिद्ध करते की, बोर्ड परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षा या वेगवेगळ्या उद्दिष्टांसाठी घेतल्या जातात. दोन्ही परीक्षांमधून एकाच प्रकारच्या क्षमतांचे मूल्यमापन होत असते, तर अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षांची गरजच भासली नसती..मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी म्हणाले, "राजकारण इतक्या खालच्या पातळीवर गेले आहे की, बेछूट वक्तव्यांमुळे तरुण विद्यार्थ्यांच्या मनावर किती मोठा भावनिक आघात होऊ शकतो, याकडे अनेकजण डोळेझाक करत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रत्येक आरोपाचे दूरगामी परिणाम होत असतात. त्यामुळे सार्वजनिक चर्चेत जबाबदारी आणि संयम आवश्यक आहे.".ZP Teacher Promotion : शिक्षकांच्या पदोन्नतीला पुन्हा 'ब्रेक'; High Court च्या आदेशानंतर प्राथमिक शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित, हजारो शिक्षकांच्या अपेक्षांवर पुन्हा पाणी.क्षणात मतप्रवाह तयार होणाऱ्या आजच्या काळात वस्तुस्थिती, आकडेवारी आणि योग्य संदर्भ समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. टक्केवारी आणि पर्सेंटाइल यांतील फरक समजून घेतल्यास स्पर्धात्मक परीक्षांबाबत अधिक माहितीपूर्ण आणि संतुलित चर्चा होईल. त्याचबरोबर परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित राहील आणि प्रामाणिकपणे मेहनत करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वालाही योग्य न्याय मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.