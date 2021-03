CICSE ने परिक्षेच्या वेळापत्रकात केला बदल, नव्या तारखांना होणार काही विषयांचे पेपर

नवी दिल्ली- सीआयसीएसईने (काऊंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स) 10 वी आणि 12 वी वर्गाच्या काही विषयांच्या परिषांच्या तारखांमध्ये सोमवारी बदल केला आहे. आयसीएसई (वर्ग 10 वी)च्या नव्या वेळापत्रकानुसार, अपरिहार्य परिस्थितीच्या काही कारणांमुळे 13 आणि 15 मेला होणाऱ्या परीक्षा होणार नाहीत. नेमक्या कोणत्या विषयांच्या परिषांच्या तारखांमध्ये बदल झालाय हे आपण पाहुया... या विषयांच्या परिक्षांच्या तारखामध्ये झाला बदल दहावी वर्गाच्या अर्थशास्त्र (समूद द्वितीय इलेक्लिट) विषयाची परीक्षा याआधी 13 मेला होणार होती, ती आता 4 मेला आयोजित करण्यात आली आहे. 15 मेला होणारी 'आर्ट पेपर 2' (प्रकृती ड्राऊंग/पेटिंग) ची परीक्षा आला 22 मेला होणार आहे. 'आर्ट पेपर 3' (ऑरिजनल कॉम्पोजिन) आणि 'आर्ट पेपर 4' (अप्लाइड आर्ट) च्या परीक्षा अनुक्रमे 29 आणि 5 जून रोजी होतील. 16 जूनपर्यंत होतील परीक्षा आयएससी (वर्ग 12वी) च्या नव्या वेळापत्रकानुसार, 13 आणि 15 मे आणि 12 जूनला परीक्षा होणार नाहीत. सीआयसीएसईचे मुख्य कार्यपालक आणि सचिन गेरी अराथुन यांनी सांगितलं की, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एज्यूकेशन (आयसीएसई) च्या वर्ग 10 वीच्या परीक्षा 5 मे ते 7 जूनच्या दरम्यान होतील. 'इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन' (आईएससी) अंतर्गत 12 वी वर्गाच्या परीक्षा 8 एप्रिल ते 16 जून पर्यंत होतील. परिक्षांचे निकाल जूलैपर्यंत जारी करण्यात येतील.

