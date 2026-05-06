भविष्यवेध : डिझाइन क्षेत्रातील वैविध्य

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरडिझाइन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर 'नाटा' (आर्किटेक्चर), 'एनआयडी' आणि 'एनआयएफटी' हे तीन प्रमुख मार्ग आहेत. अनेकदा विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना वाटते की तिन्ही ठिकाणी फक्त ड्रॉइंगची आवड असली की पुरेसे आहे; परंतु प्रत्यक्षात या तिन्ही क्षेत्रांचे स्वरूप, कामाची पद्धत आणि आवश्यक कौशल्ये वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्याचा स्वभाव, ॲप्टिट्यूड, निरीक्षणशक्ती, कल्पकता आणि काम करण्याची पद्धत ओळखणे महत्त्वाचे ठरते..आर्किटेक्चरआर्किटेक्चरमध्ये इमारतींच्या डिझाइनसोबत स्पेस, स्ट्रक्चर, प्लॅनिंग, उपयुक्तता आणि सौंदर्य यांचा संगम आहे. शहररचना, इमारती, सर्व प्रकारच्या वास्तूंचे डिझाईन करणे हे इथे काम असणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ड्रॉइंगसोबतच गणित, भूमिती, मॉडेल बनवणे आणि तांत्रिक अचूकता आवडते त्यांच्यासाठी हे क्षेत्र योग्य आहे. अशा विद्यार्थ्यांकडे थ्री-डी व्हिज्युअलायझेशन, तार्किक विचार, समस्या सोडवणे, संयम आणि दीर्घकाळ प्रोजेक्टवर काम करण्याची तयारी असावी. 'सुंदर आणि उपयुक्त' दोन्ही निर्माण करण्याची वृत्ती आर्किटेक्टमध्ये अपेक्षित असते. स्केचिंग आवडते परंतु तांत्रिक काम, डिटेलिंग, शिस्तबद्ध रचनेची आवड नाही, तर त्यांनी फक्त ग्लॅमर पाहून आर्किटेक्चर निवडू नये. हे खूप मेहनतीचे क्षेत्र आहे..'एनआयडी''एनआयडी' म्हणजे केवळ डिझाइन कॉलेज नाही, तर डिझाइन थिंकिंगची शाळा आहे. इथे विद्यार्थ्यांनी 'लोकांच्या समस्या नव्या पद्धतीने कशा सोडवता येतील?' हा विचार करायचा असतो. उत्तम चित्र रेखाटन कलेसोबतच नवीन कल्पना सुचतात, सतत प्रश्न पडतात, वस्तूंच्या डिझाइनमधले दोष दिसतात त्या विद्यार्थ्यांसाठी 'एनआयडी' योग्य आहे. इथे प्रॉडक्ट डिझाइन, कम्युनिकेशन डिझाइन, यूएक्स/युआय डिझाइन, अॅनिमेशन, फिल्म डिझाइन अशा क्षेत्रांमध्ये संधी असते. क्रिएटिव्हिटी, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ती, नवीन संकल्पना, त्याचा विकास आणि प्रयोगशील वृत्ती असणे अपेक्षित आहे. तसेच चांगले चित्र काढण्यासोबतच विचार वेगळा असणे महत्त्वाचे असते. ठरावीक चौकटीबाहेर विचार करणे अवघड वाटते त्यांनी हे क्षेत्र निवडताना विचार करावा..'एनआयएफटी'हे फॅशन, टेक्स्टाइल, स्टाइल, ट्रेंड्स आणि ब्रँडिंग यांचे क्षेत्र आहे. यामध्ये कपडे, रंगसंगती, फॅब्रिक, स्टाइलिंग, फॅशन इलस्ट्रेशन, फॅशन ट्रेंड्स असे काम आहे. फॅशन टेक्नॉलॉजीमध्ये ड्रॉइंग, पेंटिंगसोबतच कलर सेन्स, ॲस्थेटिक सेन्स, क्रिएटिव्हिटी, स्टाइल अवेअरनेस, प्रेझेंटेशन स्किल्स असावीत. फॅशन डिझाइनबरोबरच फॅशन कम्युनिकेशन, ॲक्सेसरी डिझाइन, मर्चेंडायझिंग अशा अनेक संधी येथे उपलब्ध आहेत. फक्त 'ग्लॅमर'पाहून हे क्षेत्र निवडू नये. या क्षेत्रातही खूप मेहनत, मार्केटचे ज्ञान, ब्रँड सेन्स आणि सातत्य आवश्यक असते..फरक कसा ओळखावा?स्पेस, स्ट्रक्चर, गणित, स्केचिंग, भूमिती आवडत असल्यास आर्किटेक्चर.नाविन्य, समस्याची उकल, भूमिती, प्रॉडक्ट थिंकिंग असल्यास एनआयडी.फॅशन, कलरिंग, स्टाइल, ट्रेंड्स, स्केचिंग आवडत असतील तर एनआयएफटी.करिअर निवडताना 'मला ड्रॉइंग आवडते' एवढ्यावर निर्णय घेऊ नये. विद्यार्थ्याचा विचार करण्याचा पॅटर्न, निरीक्षणशक्ती, स्वभाव आणि नैसर्गिक कल यावर योग्य क्षेत्र ठरते.