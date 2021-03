तुम्हाला माहितीय का यशस्वी लोक कोणत्या पाच मंत्राचा जप करतात?

अहमदनगर ः सध्या बाजार आणि उत्पादन यावर कंपन्यांवर भर दिला जातो. कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना तगडे पॅकेज देतात. आणि त्या बदल्यात त्यांच्याकडून मजबूत कामही करून घेतात. आणि दिलेल्या टार्गेटच्या मागे धावण्यात कर्मचारी हरवून जातो. त्यातून ताण, तणाव, टेन्शन वाढतात. परिणामी तो कंपनी आणि आपल्या वरिष्ठाला पाण्यात पाहू लागतो. परंतु हा जमानाच असा आहे. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी तुम्हाला अनेकानेक कामे करावी लागतील. तुम्ही तसे नाही केलं तर प्रवाहातून बाहेर पडाल. आणि काही गोष्टी अंगी बाणल्यास तुमची वरिष्ठ पदावरही निवड होऊ शकते. त्यासाठी टिप्स म्हणा किंवा मंत्र म्हणा आम्ही देत आहोत. मंत्र: १

अग्रक्रम ही खरी किल्ली

आपल्या अग्रक्रमानुसार आपली सर्व महत्त्वपूर्ण कामे शेड्यूल करणे हा सर्वात चांगला मार्ग आहे, जेणेकरून आउटपुटच्या गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम न करता आपली सर्व कामे वेळेत पूर्ण केली जाऊ शकतात. मानव संसाधन संभाव्य विकास कंपनीचे संस्थापक आणि महिला सक्षमीकरणावर काम करणारी संस्था 'द ग्लोबल वुमन ग्रुप' या संस्थेचे सह-संस्थापक केपीई इंडिया म्हणतात की तुम्ही सर्वात महत्वाच्या गोष्टी सर्वात वरच्या स्थानावर ठेवाव्यात. मग त्यापेक्षा कमी महत्त्वाच्या गोष्टी. आपण आपल्या कनिष्ठकडे डेटा एंट्री शीट भरणे यासारखी छोटी कार्ये सोपवू शकता. कारण ते आपल्या अग्रक्रम यादीमध्ये खूपच कमी आहे. दुसरीकडे, "संदर्भित लोकांकडे पाठपुरावा करणे, ग्राहकांना कॉल करणे, लीड्स तयार करणे आदी कामांना प्राधान्य द्या," ज्योतिका म्हणतात. मंत्र: २

टाइमर सेट करा

प्रत्येक कार्याची अंतिम मुदत ठरवा, जेणेकरून आपण एका कार्यावर जास्त वेळ घालवू नका आणि दुसर्‍याकडे दुर्लक्ष करा. दिल्लीच्या सीनियर सेल्स मॅनेजर मधुरा सेन म्हणाल्या की ती तिच्या सर्व कामे तिच्या कॅलेंडरमध्ये नोंदवून ठेवते. “जेव्हा मला माहित आहे की माझा कार्यालयातील दिवस बर्‍याच कामांमध्ये व्यस्त असेल तर मी कॅलेंडरमधील सर्व कामांचे वेळापत्रक ठरविते. अगदी आमच्या दैनंदिन कामांमध्ये. मी प्रत्येक नोकरीसाठी एक वेळ निश्चित केला आहे. जेणेकरून मी ट्रॅकवरच राहू शकेन आणि जर मी कोणतेही काम विसरले तर मला सापडेल आणि मी त्याबद्दल घाबरणार नाही. "

ज्योतिकाच्या मते, “मल्टीटास्किंगसाठी वेळ व्यवस्थापन आवश्यक आहे. हे आश्चर्यकारक आहे की जेव्हा जेव्हा आपल्याकडे कोणतीही अंतिम मुदत असते किंवा कोणतेही कार्य करण्यास फार कमी वेळ असतो तेव्हा आपण अधिक केंद्रित असतो. जर आपल्याकडे हे काम पूर्ण करण्यासाठी 15 मिनिटे असतील तर आपण हे काम एका निश्चित वेळेत पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करा जेणेकरुन आपण पुढील कार्याकडे वाटचाल करू शकाल. " मंत्र: 3

वेळ सेट करा

विशेषज्ञ त्यांच्या सबमिशनच्या वेळेनुसार त्यांच्या वितरणांचे वेळापत्रक निश्चित करतात. आपल्यासाठी गोष्टी सुलभ करण्यासाठी आपण आपल्या नियोजकामध्ये रंगीबेरंगी कोट वापरू शकता. मनोविज्ञानी आणि वर्कस्किल्सएक्सपर्ट्स डॉट कॉमच्या संस्थापक अर्पण सॅम्युअल बालासुंदरम म्हणतात, "मल्टीटास्किंग आधी जबरदस्त असू शकते. म्हणून गोष्टी फार काळजीपूर्वक ठरवा." उदाहरणार्थ, जेव्हा आपण एखाद्या क्लायंटशी मिटिंगला जाता तेव्हा एखाद्या सादरीकरणावर काम करणे योग्य नाही. मीटिंगच्या प्रतीक्षेत असताना इंटरनेटवरील कामाशी संबंधित काही माहिती शोधण्याऐवजी ती अद्याप करता येईल, असे ती सांगते. मंत्र: 4 करिअर आणि पैसा एकाच वेळी अनेक कामे करताना संतुलन राखणे खूप आव्हानात्मक असू शकते. आणि सर्वांच्या हातातून काही सुटण्याची शक्यता आहे. हे कार्यालयात आपल्याशी संबंधित असलेल्यांच्या कार्यावर परिणाम करू शकते. हातात घेतलेल्या कामावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करणे म्हणजे काम पूर्ण करण्याचा एकमेव मार्ग. आपण नंतर इतर कोणतीही वितरण, ग्राहकांना मेल किंवा आपल्या ग्राहकांना कोणत्याही कामात मदत करू शकता इत्यादी नंतर. इतर सर्व काम मागे ठेवून हातात घेतलेल्या कार्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आपल्या मेंदूला प्रशिक्षित करा. आपणास इतर कामांबद्दल वाटत असलेल्या आकर्षणाशी लढावे लागेल. एका वेळी फक्त एकच कार्य पूर्ण करण्यास वचनबद्ध व्हा. जेव्हा आपण एखाद्या महत्त्वपूर्ण असाइनमेंटवर काम करत असता तेव्हा सर्व काही विसरून जा. जर ही पद्धत आपल्यासाठी उपयुक्त सिद्ध होत असेल तर प्रत्येक प्रकल्पासाठी दुसऱ्या प्रकल्पात काम सुरू करण्यापेक्षा वेळेचे वेळापत्रक ठरविणे चांगले. मंत्र: 5

एकाकडून दुसर्‍याकडे शिका

जर आपल्या कार्यासाठी एकाच वेळी बर्‍याच गोष्टी हाताळण्याची आवश्यकता असेल तर आपल्या मेंदूत त्यानुसार कार्य करण्यासाठी प्रशिक्षित करा. अभ्यास असे दर्शवितो की हे काही प्रमाणात करणे शक्य आहे. “जोपर्यंत तुम्ही असे काही करत नाही ज्यावर 100 टक्के लक्ष देणे आवश्यक आहे. आम्ही शिफारस करतो की आपण एका मनापासून दुसर्‍या कार्याकडे जाण्यासाठी आपल्या मनास प्रशिक्षण दिले पाहिजे. याचा एक मार्ग म्हणजे एकाच वेळी तीन भिन्न पुस्तके वाचणे! आज थ्रिलर कादंबरीचा काही भाग वाचा, नंतर उद्या नॉन-फिक्शन वाचा आणि तिसर्‍या दिवशी आपल्या आवडत्या मासिकाचा आनंद घ्या. चौथ्या दिवशी आपण पुन्हा त्याच थ्रिलर कादंबरीच्या अस्पृश्य टोकापासून प्रारंभ करा. हा मानसिक बदलण्याचा व्यायाम आपल्याला गोष्टी वेगवेगळ्या भागात विभागण्यात मदत करेल.

