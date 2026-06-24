प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : दुर्बल घटकांसाठी शिष्यवृत्ती योजना

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकआर्थिक दुर्बल घटकातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, त्यांच्या प्रज्ञेची जोपासना करणे, सर्वोत्तम शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने दरमहा शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात त्यांना आर्थिक मदत करणे, आर्थिक दुर्बलतेमुळे प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांची उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत होणारी गळती रोखणे, यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने २००७-०८ पासून राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) ही योजना राबविली जाते..योजनेची उद्दिष्टे ःआठवीच्या अखेर आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन, बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने आर्थिक साहाय्य करणे.विद्यार्थ्यांचे उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंतचे शिक्षण घेण्यास मदत करणे.विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता विकसित होऊन त्या विद्यार्थ्यांकडून आपली विद्याशाखा व राष्ट्र यांची सेवा घडावी..पात्रतामहाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही शासकीय, शासनमान्य अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आठवीमध्ये शिकत असलेल्या आणि खालील अटी पूर्ण करणारा नियमित विद्यार्थीपालकांचे (आई व वडील दोघांचे मिळून) वार्षिक उत्पन्न साडेतीन लाख रुपयांपेक्षा कमीसंबंधित आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे शाळेत जतनविद्यार्थी/विद्यार्थिनी सातवीमध्ये किमान ५५ टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण(अनुसूचित जाती (SC)/अनुसूचित जमाती (ST)चा विद्यार्थी किमान ५० टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण).परीक्षेची व्याप्ती ःराष्ट्रीय स्तर-भारतातील सर्व राज्यात (राज्यनिहाय)परीक्षा घेणारी संस्था ः महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे.अभ्यासक्रम ः राज्य बोर्डाचा इयत्ता आठवीपर्यंतचा संबंधित विषयांचा विहित केलेला अभ्यासक्रम..परीक्षेचे माध्यम ःमराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, गुजराथी, तेलुगु, कन्नडभाषा ः सर्व विद्यार्थ्यांना मूळ माध्यमाबरोबर इंग्रजी माध्यमाची प्रश्नपत्रिका (दोन्ही माध्यम एकत्र).परीक्षेचे स्वरूप ः१. सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी स्वरुपाचे२. प्रत्येक प्रश्नातील चार पर्यायांपैकी एक अचूक पर्याय निवडून उत्तरपत्रिकेवर नोंद (OMR Sheet)शिष्यवृत्ती प्रदान करावयाचे टप्पे ःगुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना पुढील चार शैक्षणिक वर्षांसाठी (नववी ते बारावी) दरमहा १००० रु. (वार्षिक १२००० रु.) शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रदान केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.