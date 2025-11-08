एज्युकेशन जॉब्स

Jobs : फक्त एक मुलाखत अन् तुम्ही बनाल सरकारी अधिकारी! भारत सरकारच्या कंपनीत 15-16 नोव्हेंबरला वॉक-इन इंटरव्यू; अर्ज कसा करायचा पाहा

Saisimran Ghashi
Updated on

BEML Job Vacancy 2025 : भारत सरकारची प्रतिष्ठित कंपनी बीईएमएल लिमिटेडने इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील तरुणांसाठी मोठी संधी जाहीर केली आहे. कंपनीने कनिष्ठ कार्यकारी (ज्युनियर एक्झिक्युटिव्ह) पदांसाठी १०० रिक्त जागा भरायच्या आहेत. विशेष म्हणजे या भरतीसाठी वॉक इन मुलाखती घेतल्या जाणार असून इच्छुक उमेदवार १५ आणि १६ नोव्हेंबर रोजी थेट हजर राहू शकतात.

