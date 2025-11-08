Jobs : फक्त एक मुलाखत अन् तुम्ही बनाल सरकारी अधिकारी! भारत सरकारच्या कंपनीत 15-16 नोव्हेंबरला वॉक-इन इंटरव्यू; अर्ज कसा करायचा पाहा

BEML Job Vacancy 2025 : भारत सरकारची प्रतिष्ठित कंपनी बीईएमएल लिमिटेडने इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील तरुणांसाठी मोठी संधी जाहीर केली आहे. कंपनीने कनिष्ठ कार्यकारी (ज्युनियर एक्झिक्युटिव्ह) पदांसाठी १०० रिक्त जागा भरायच्या आहेत. विशेष म्हणजे या भरतीसाठी वॉक इन मुलाखती घेतल्या जाणार असून इच्छुक उमेदवार १५ आणि १६ नोव्हेंबर रोजी थेट हजर राहू शकतात..ही भरती मेकॅनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकम्युनिकेशन आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग शाखेतील पदवीधरांसाठी आहे. उमेदवारांनी बी.ई./बी.टेक. पूर्ण केलेले असावे आणि किमान ६०% गुण मिळवलेले असावेत. तसेच संबंधित क्षेत्रात किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. उत्पादन, क्वालिटी कंट्रोल, संशोधन, खरेदी किंवा नियोजन यातील अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य मिळेल..Whatsapp News : बॅन होतंय व्हॉट्सअॅप मधलं 'हे' सीक्रेट फीचर! 15 तारखेनंतर अजिबात करता येणार नाही वापर, सगळे चॅट-डेटा होणार गायब?.वयोमर्यादाजास्तीत जास्त २९ वर्षे. राखीव प्रवर्गांना शासकीय नियमानुसार सवलत मिळेल.पगारपहिल्या वर्षी: ३५,००० रुपयेदुसऱ्या वर्षी: ३७,५०० रुपयेतिसऱ्या वर्षी: ४०,००० रुपयेचौथ्या वर्षी: ४३,००० रुपयेनिवड प्रक्रिया: लेखी परीक्षा, कागदपत्र पडताळणी आणि वैयक्तिक मुलाखत..Numerology News : 'या' भाग्यांकाचे लोक असतात खूप लकी..मिळवतात मोठे यश, बनतात अधिकारी; पण आयुष्यात असते एकच अडचण, पाहा तुमचा भाग्यांक.अर्ज कसा करावा?१. bemlindia.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.२. ‘वॉक-इन इंटरव्ह्यूसाठी ऑनलाइन अर्ज’ लिंकवर क्लिक करा.३. नवीन असाल तर नोंदणी करा, लॉगिन करून फॉर्म भरा.४. फोटो, स्वाक्षरी अपलोड करा, शुल्क भरा आणि सबमिट करा..अर्जाची शेवटची तारीख: १२ नोव्हेंबर २०२५मुलाखतीचे ठिकाण: बीईएमएल कलामंदिरा, बीईएमएल टाउनशिप, बंगळुरू - ५६००७५ही संधी गमावू नका.. सरकारी कंपनीत स्थिर नोकरी आणि चांगले उत्पन्न मिळवण्याची नामी संधी आहे. आजच अर्ज करा आणि १५-१६ नोव्हेंबरला मुलाखतीसाठी हजर राहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.