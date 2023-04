Air Hostess

मुंबई : जर तुम्हाला एअर होस्टेस बनायचे असेल तर या क्षेत्रात जाण्यापूर्वी सर्व गरजा जाणून घ्या. अभ्यासाव्यतिरिक्त, काही शारीरिक मानके देखील आहेत, ती पूर्ण केल्यानंतरच तुमची या क्षेत्रात निवड होते.

म्हणूनच जर तुमचे आकाशात उंच उडण्याचे स्वप्न असेल तर तुम्ही त्यासाठी योग्य आहात की नाही हे आधी जाणून घ्या. काही एअरलाइन्समध्ये एअर होस्टेस होण्यासाठी पहिली आणि महत्त्वाची अट म्हणजे उमेदवार विवाहित नसावा.

तुम्ही विवाहित असाल तर तुम्ही या नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही. काही एअरलाइन्स ठरावीक वयापर्यंत एअर होस्टेस बनण्याची परवानगी देतात. याशिवाय कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली जाते, ते जाणून घेऊया.

या निकषांची काळजी घ्या

एअर होस्टेस होण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी, तुमची उंची किमान १५७ सेमी असावी. उमेदवाराचे वजन त्याच्या उंचीच्या प्रमाणात असावे. उंची जास्त असेल तर त्याच अर्थाने वजन जरा जास्त असू शकते. यासोबतच शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ असणेही महत्त्वाचे आहे.

वैद्यकीय आधारावरही फिटनेस आवश्यक आहे

दृष्टी किमान ६/९ असावी. यापेक्षा कमी दृष्टी असलेले अर्ज करू शकत नाही. याशिवाय अनेक विमान कंपन्यांचेही नियम आहेत. उमेदवाराला मानसिक आजाराचा कोणताही इतिहास नसावा. त्याला हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी कोणताही आजार नसावा. साधारणपणे १८ ते २५ वयोगटातील उमेदवार यासाठी अर्ज करू शकतात.

या नियमांकडे विशेष लक्ष द्या