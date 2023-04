World Health Day

मुंबई : ७ एप्रिल हा जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी जगभरातील लोक एकमेकांना त्यांच्या आरोग्याविषयी जागरूक करतात.

यंदाचा जागतिक आरोग्य दिन 'सर्वांसाठी आरोग्य' या संकल्पनेवर साजरा केला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची (WHO) स्थापना ७५ वर्षांपूर्वी ७ एप्रिल १९४८ रोजी झाली. म्हणूनच या दिवशी जगभरातील लोकांना आरोग्याबाबत जागरूक केले जाते.

रोगांच्या उपचारांमध्ये चाचण्यांची भूमिका

आज जगभरातील लोक सर्व प्रकारच्या आजारांशी झुंजत आहेत. काही आजारांची लक्षणे आधीच दिसून येतात आणि त्यावर उपचार केले जातात, तर काही आजार असे आहेत, ज्यावर उपचार करता येत नाहीत.

जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त अशाच काही वैद्यकीय आरोग्य चाचण्यांबद्दल जाणून घेऊ ज्यांच्या मदतीने कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकाराचा झटका यांसारख्या घातक आजारांचा शोध घेऊन त्यावर वेळीच उपचार करता येतात.

६ चाचण्यांमध्ये प्राणघातक रोग शोधले जातील

बेसिक मेटाबॉलिक पॅनेल (BMP)

एका हेल्थ वेबसाइटच्या रिपोर्टनुसार, ही चाचणी रक्तातील ८ संयुगे कॅल्शियम, सोडियम, पोटॅशियम, बायकार्बोनेट, क्लोराईड, रक्तातील यूरिक नायट्रोजन आणि क्रिएटिनिन शोधू शकते. या चाचणीच्या मदतीने मधुमेहापासून ते किडनी आणि हार्मोन्सच्या असंतुलनापर्यंत सर्व काही शोधले जाते.

व्यापक मेटाबॉलिक पॅनेल (CMP)

मेटाबॉलिक पॅनलशी संबंधित समस्या शोधण्यासाठी या चाचणीची मदत घेतली जाते. प्रथिने, अल्कलाइन फॉस्फेटस, बिलीरुबिन, मधुमेह, किडनी, सिरोसिस, कर्करोग, संप्रेरक असंतुलन, यकृत खराब होणे, पित्तविषयक अडथळा, हृदयाची स्थिती आणि पित्ताशयाचे खडे शोधले जाऊ शकतात. या चाचणीद्वारे कर्करोग देखील ओळखता येतो.

लिपिड पॅनेल

वैद्यकीय अहवालानुसार, लिपिड प्रोफाईल चाचणीमुळे हृदयातील संसर्ग आणि संबंधित समस्या ओळखता येतात. त्याच्या मदतीने, प्रथिने आणि इतर संयुगे प्लाझ्मामध्ये आढळतात. या चाचणीद्वारे कोलेस्टेरॉलची पातळी आणि चांगले-वाईट कोलेस्टेरॉल देखील ओळखले जाते.

संपूर्ण रक्त गणना (CBC)

ही चाचणी रक्तातील प्रमुख पेशींच्या १० वेगवेगळ्या घटकांच्या पातळीचे परीक्षण करते. यामध्ये लाल रक्तपेशी, पांढऱ्या रक्तपेशी आणि प्लेटलेट्स यांचा समावेश होतो. या चाचणीद्वारे हिमोग्लोबिन आणि हेमॅटोक्रिट देखील आढळतात.

थायरॉईड पॅनेल

याला थायरॉईड फंक्शन टेस्ट असेही म्हणतात. ही चाचणी थायरॉईडची निर्मिती किती चांगली आहे हे दाखवते. यामध्ये T3-T4 आणि TSH देखील आढळतात.

सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसिजेज (STIs)

या चाचणीमध्ये, रक्ताचा नमुना घेऊन लैंगिक संसर्ग (STI) शोधला जाऊ शकतो. अचूक माहितीसाठी अनेकदा लघवीच्या नमुन्यांमधून संक्रमित ऊतींचे स्वॅब घेतले जातात. यासह, एचआयव्ही, क्लॅमिडीया, नागीण आणि सिफिलीस आढळतात.