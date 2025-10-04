Career tips : करिअर आणि जीवनात यशस्वी व्हायचंय? 'या' 5 टिप्स तुम्हाला नक्कीच मदत करतील!

करिअर आणि जीवनात यश मिळविण्यासाठी ध्येयनिर्धारण ही पहिली आणि सर्वांत महत्त्वाची पायरी आहे. महिलांनी स्वतःची ध्येये ठरवणे आणि ती गाठण्याची योजना आखणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याविषयी टिप्स बघूया. .स्वतःला ओळखातुमची आवड निश्चित करा : तुम्हाला कोणत्या कामात आनंद येतो? कोणत्या क्षेत्रात तुमची रुची आहे?तुमची कौशल्ये ओळखा : तुमची ताकद आणि कमकुवतता कोणती?तुमची मूल्ये समजून घ्या : तुमच्या जीवनात सर्वांत महत्त्वाचे काय आहे? कुटुंब, करिअर, समाजसेवा, आर्थिक स्वातंत्र्य?.SMART ध्येये ठरवाS Specific (विशिष्ट) : ध्येय स्पष्ट आणि विशिष्ट असावे. उदा. ‘नोकरी मिळवायची’ ऐवजी ‘मार्केटिंग मॅनेजरची नोकरी मिळवायची.’M Measurable (मोजता येणारे) : ध्येय असे ठरवा, की त्याची प्रगती मोजता येईल. उदाहरणार्थ, ‘पगार २० टक्के वाढवायचा?’A Achievable (साध्य करण्यायोग्य) : ध्येय प्राप्त करणे शक्य असावे.R Relevant (संबंधित) : ध्येय तुमच्या मूल्यांशी आणि दीर्घकालीन योजनांशी जुळले पाहिजे.T Time-bound (कालबद्ध) : प्रत्येक ध्येयासाठी मुदत निश्चितकरा..Government Job: शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होणार! महाराष्ट्र सरकार ५,५०० पदे भरणार, सहाय्यक प्राध्यापक भरतीबाबत मोठी अपडेट.दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येये ठरवादीर्घकालीन ध्येय : उदाहरणार्थ, ‘स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे’, ‘व्यवस्थापकीय पद गाठणे’.अल्पकालीन ध्येय: उदाहरणार्थ, ‘प्रमाणपत्र मिळवणे’, ‘नवीन कौशल्य शिकणे’.लवचिक राहावेळोवेळी ध्येयांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.अपयश आल्यास नाउमेद होऊ नका, तर ते धडा म्हणून स्वीकारा.अडचणींवर मात कशी करायची?पारंपरिक भूमिकांमुळे बांधील होऊ नका..Success Story : 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीतून सुरू झाला यशस्वी व्यवसाय! 'मृत्तिका आर्टिफॅक्ट्स'ची यशोगाथा.सकारात्मक लोकांच्या वर्तुळात राहा.नकारात्मक विचार दूर करा.लहान यशांचे कौतुक करा.कुटुंबासोबत चर्चा करून मदत मागा..प्राधान्यक्रम ठरवा.सुरुवात आजच करा!पुढच्या तीन वर्षांसाठीची तुमची ध्येये लिहापहिल्या पायरीची योजना आखाआजच ते पाऊल उचला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.