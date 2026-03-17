HPCL Jobs Alert: सरकारी नोकरीचा बंपर चान्स! डिप्लोमा ते CA उमेदवारांसाठी लाखोंच्या पगारासह HPCL मध्ये 700+ जागा, असा करा अर्ज

HPCL recruitment 2026 apply online: सरकारी नोकरीची वाट पाहणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी मोठी आणि आनंदाची बातमी आली आहे. प्रसिद्ध पेट्रोल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) ने यावर्षासाठी मोठ्या प्रमाणात भरती जाहीर केली असून 700 पेक्षा जास्त पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे डिप्लोमा, ग्रॅज्युएट ते CA अशा विविध शैक्षणिक पात्रतेच्या उमेदवारांना संधी मिळणार आहे. एवढंच नाही तर लाखोंमध्ये पगार, स्थिर नोकरी आणि सरकारी क्षेत्रात काम करण्याची संधी, या सर्वांमुळे ही भरती अनेकांसाठी 'ड्रीम जॉब' ठरू शकते. त्यामुळे संधी गमावू नका; पात्र असाल तर त्वरित अर्जाची तयारी सुरू करा!.भरतीची मुख्य माहितीएकूण जागा: 731पदांचे प्रकार: ज्युनिअर एक्झिक्युटिव्ह, सिव्हिल इंजिनिअर, मेकॅनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल इंजिनिअर, ऑफिसर, फायनान्स ऑफिसर, एचआर/लीगल ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, असिस्टंट मॅनेजर, मॅनेजर प्रोजेक्ट, सायबर सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजिस्ट इ.अर्ज कालावधी: 25 फेब्रुवारी ते 25 मार्च 2026वयोमर्यादा: पदानुसार 25 ते 43 वर्षेपगार: ₹30,000 ते ₹2,80,000 प्रति महिना; काही वरिष्ठ पदांसाठी वार्षिक पॅकेज ₹50–60 लाखांपर्यंत.शैक्षणिक पात्रतापदानुसार विविध पात्रता मागवण्यात आली आहे. त्यामध्ये - 3 वर्षांची पदवी किंवा डिप्लोमाअभियांत्रिकी (4 वर्षे)सायन्स ग्रॅज्युएट + फायर अँड सेफ्टी डिप्लोमाCA/Cost AccountantMBA/पोस्ट ग्रॅज्युएशन (HR, Psychology, IR इ.)लॉ पदवीकाही पदांसाठी संबंधित क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक आहे..निवड प्रक्रियाकॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT)ग्रुप टास्कमुलाखतCBT परीक्षा मे 2026 च्या तिसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे..अर्ज कसा कराल?HPCL च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या"Current Openings" विभागात जाऊन "Recruitment of Officers 2026" वर क्लिक करानवीन नोंदणी (Registration) पूर्ण कराआवश्यक वैयक्तिक माहिती भराफोटो व स्वाक्षरी अपलोड कराशुल्क भरून अर्ज सबमिट कराभविष्यासाठी प्रिंटआउट जतन करून ठेवाही भरती विविध शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांसाठी उत्तम संधी आहे. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत नोटिफिकेशन नीट वाचणे अत्यावश्यक आहे.