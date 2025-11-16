ICSE And ISC Exam: १०वी, १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! ICSE-ISC परीक्षांसाठी वेळापत्रक जाहीर; वाचा नवीन नियम

ICSE And ISC Exam Time Table Declear: दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. भारतीय शालेय प्रमाणपत्र शिक्षण परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या ICSE - ISC परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे..या वेळापत्रकांनुसार, ISC परीक्षा ही १२ फेब्रुवारी ते ६ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. तर आयसीएसइ परीक्षा ही १७ फेब्रुवारी ते ३० मार्च दरम्यान होणार आहे. आणि या परीक्षांमध्ये ICSEसाठी ७५ विषय आणि ISC साठी ५० विषयांची परीक्षा घेतली जाईल. या दोन्ही परीक्षांचे सविस्तर वेळापत्रक https://cisce.org/ या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..Margashirsha Month 2025: यंदा मार्गशीर्ष महिना कधी पासून सुरु आहे? जाणून घ्या पूजा विधी अन् महत्त्व.यंदाच्या ICSEची परीक्षा सुमारे २ लाख होऊन अधिक, तर ISCची परीक्षा सुमारे दीड लाखांहून अधिक विध्यार्थी देणार असल्याचा अंदाज आहे. यात या परीक्षांमध्ये ICSE साठी ७५ विषय आणि ISC साठी ५० विषयांची परीक्षा होणार आहे..सीआयएससीई’चे मुख्य कार्यकारी आणि सचिव डॉ. जोसेफ इमॅन्युअल म्हणाले, वेळापत्रक तयार करताना विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा ताण येऊ नये आणि ते आत्मविश्वासाने परीक्षेसाठी तयार होऊ शकतील, या दृष्टीने ही योजना आखण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे वेळापत्रक नीट तयारी करावे, आणि वेळेचे योग्य नियोजन करावे आणि परीक्षेत उत्तम कामगिरी करावी असा उद्देश आहे..Territorial Army Job 2025: सैनिक व्हा, देशाची सेवा करा! 22 राज्यांमध्ये टेरिटोरियल आर्मी भरती, शेड्यूल आणि पात्रता पाहा.'सीआयएससीई'शी भारतासह विविध देशांतील तीन हजार दोनशे शाळा संलग्न आहेत. जिथून जवळपास ३५ लाख हुन अधिक विध्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमध्ये दीड लाख शिक्षक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.