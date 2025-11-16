एज्युकेशन जॉब्स

ICSE And ISC Exam: १०वी, १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! ICSE-ISC परीक्षांसाठी वेळापत्रक जाहीर; वाचा नवीन नियम

ICSE And ISC Exam Time Table Declear: दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. भारतीय शालेय प्रमाणपत्र शिक्षण परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या ICSE - ISC परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे
ICSE And ISC Exam Time Table Declear

ICSE And ISC Exam Time Table Declear

Esakal

Monika Shinde
Updated on

ICSE And ISC Exam Time Table Declear: दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. भारतीय शालेय प्रमाणपत्र शिक्षण परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या ICSE - ISC परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे.

Loading content, please wait...
exam
ICSE exam
ISC exams
ICSE
12 exam
12 th board exam
10th exam
10 exam
10 th exam
11th CET Exam
exam update
Exam schedule November 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com