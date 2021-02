तुम्हाला नोकरीतून लवकर रिटायर व्हायचे आहे का? तर असा करा फायनान्शिअल प्लॅन

सोलापूर : जर तुम्हाला नोकरीतून लवकर निवृत्ती घ्यायची असेल तर त्यापूर्वी काही गोष्टींबद्दल अवश्‍य विचार करायला हवा. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेचा विचार करताना महागाईव्यतिरिक्त आपल्याला हे देखील लक्षात ठेवावे लागेल की आपले पैसे जसजसे वाढतात तशी तुमच्या जीवनशैलीतही बदल होत जाते. तर आपले खरे ध्येय काय असेल आणि आपण ते कसे प्राप्त करू शकाल, त्याचा विचार अवश्‍य करायला हवा. सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर जय अडियानी म्हणतात, बहुतेक लोकांना वयाच्या 60 व्या वर्षी निवृत्ती घ्यायची इच्छा असते, परंतु प्रत्यक्षात सेवानिवृत्तीचा वयाशी काही संबंध नसतो. जितक्‍या लवकर आपण निवृत्त होऊ इच्छिता तितक्‍या लवकर आपण बचत करण्यास प्रारंभ करा. बचतीसाठी आपण किती पैसे वेगळे ठेवले पाहिजे, याबाबत स्पा सिक्‍युरिटीजचे अध्यक्ष पंकज नामधारनी म्हणतात, की नियमितपणे तुम्ही उत्पन्नातील 25 टक्के रक्कम बचतीसाठी व वयाच्या मानाने काही टक्के रक्कम चांगले रिटर्न देणाऱ्या इक्विटी आणि एखाद्या चांगला परतावा देणाऱ्या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी. पारंपरिक क्षेत्र जसे की बॉंड्‌स, मुदत ठेवी किंवा सोने आदींमध्ये गुंतवणूक करावी. खर्चाची गणना करा

जेव्हा आपण सेवानिवृत्तीची योजना आखता, तेव्हा पहिल्या वर्षासाठी आपल्या अंदाजित खर्चाची गणना करा. उदाहरणार्थ, जर आपण आज 30 वर्षांचे आहात आणि आपला वार्षिक खर्च सहा लाख रुपये आहे. आता जर आपल्याला वयाच्या 60 व्या वर्षी निवृत्ती घ्यायची असेल तर दरवर्षी वाढणारी महागाई 7 टक्के दराने (ऐतिहासिक सरासरी दर) लक्षात घेऊन आपण 60 वर्षांचे झाल्यावर आपला वार्षिक खर्च किती असावा याची गणना करा. सेवानिवृत्तीसाठी किती खर्च येईल हे शोधा

प्रत्येकाला कधीही मरण येऊ शकते. तेव्हा जीवन विमा घ्यावा. आणि दुसरीकडे, आपल्या सेवानिवृत्तीनंतर आपण दीर्घ आयुष्य जगण्याची शक्‍यता देखील आहे. तर, आपल्या कुटुंबातील लोकांच्या सरासरी वयाबद्दल जाणून घ्या आणि त्यामध्ये पाच वर्षे जोडा आणि त्यास आपले वय समजून घ्या. आपण कोणत्या वयात सेवानिवृत्त होऊ इच्छिता आणि आपण किती काळ सेवानिवृत्त आयुष्य जगू शकता हे आता ठरवा. निवृत्तीपर्यंत जमा होणारी रक्कम अशी असणार

आपल्या जीवनशैलीनुसार पहिल्या स्टेपमध्ये आणि वयानुसार दुसऱ्या स्टेपमध्ये आकडे मोजले आहेत. 7 टक्के महागाई ठेवून, वजा करून किंवा थोडेसे वाढवून निवृत्ती होईपर्यंत किती रक्कम तुमच्याकडे जमा व्हावी याची संपूर्ण कल्पना आली असेल. महाराष्ट्र

