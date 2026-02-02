IGNOU 2026: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! IGNOU री-रजिस्ट्रेशनची डेडलाइन पुढे ढकलली; 'या' तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

Indira Gandhi National Open University Re-Registration 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाने (इग्नू) जानेवारी २०२६ च्या शैक्षणिक सत्रासाठी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. विद्यापीठात पुनर्नोंदणीची अंतिम तारीख १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पूर्वी ही अंतिम तारीख ३१ जानेवारी असायची, परंतु विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी सरकारी विद्यापीठाने ती वाढवली आहे..इग्नू प्रशासनाच्या मते, अनेक विद्यार्थ्यांना फी भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे आणि ऑनलाइन सिस्टमशी संबंधित अडचणी येत होत्या. त्यामुळे मी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करू शकलो नाही. हे लक्षात घेऊन, हा निर्णय घेण्यात आला आहे जेणेकरून अभ्यास मध्येच थांबणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला सर्वांना एक नवीन आणि समान संधी मिळेल..Education Budget 2026: देशात 3 आयुर्वेद संस्था आणि 5 युनिव्हर्सिटी टाउनशिप विकसित होणार; बजेट 2026 मध्ये शिक्षण क्षेत्राला काय मिळालं?.ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीच ओपन अँड डिस्टन्स लर्निंग (ODL) किंवा ऑनलाइन प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेतला आहे आणि पुढील सत्रात किंवा पुढील वर्षी प्रवेश घेत आहेत त्यांच्यासाठी पुन्हा नोंदणी आवश्यक आहे. जर कोणत्याही विद्यार्थ्याने ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर तो शैक्षणिकदृष्ट्या पुढे जाऊ शकणार नाही. म्हणजेच, पुन्हा नोंदणी केल्याशिवाय, तुम्हाला पुढील वर्गात किंवा सेमिस्टरमध्ये प्रवेश मिळू शकणार नाही.विद्यापीठाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की ही सुविधा फक्त विद्यमान विद्यार्थ्यांसाठी आहे. जानेवारी २०२६ च्या सत्रात नवीन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी. मी ते वापरावे की पोर्टलचा? नवीन प्रवेशाची प्रक्रिया वेगळ्या प्रणालीद्वारे होईल..किती आहे शुल्करी-रजिस्ट्रेशन दरम्यान, विद्यार्थ्यांना ३०० रुपये ऑनलाइन शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग किंवा इतर ऑनलाइन पेमेंट पद्धतींद्वारे भरता येईल. इग्नूने विद्यार्थ्यांना शेवटच्या दिवसापर्यंत वाट पाहण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण त्यावेळी वेबसाइट मंदावण्याची किंवा तांत्रिक समस्या येण्याची शक्यता जास्त असते.आवश्यक कागदपत्रेफॉर्म भरण्यापूर्वी, काही आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे चांगले. यामध्ये स्कॅन केलेला केलाला फोटो आणि स्वाक्षरी समाविष्ट आहे. काही अभ्यासक्रमांमध्ये, फक्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, श्रेणी प्रमाणपत्रे किंवा अनुभवाशी संबंधित कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना अर्ज सादर करण्यापूर्वी त्यांचा अभ्यासक्रम, सेमिस्टर आणि वैयक्तिक माहिती काळजीपूर्वक तपासण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे..JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 सत्र दोनसाठी 1 फेब्रुवारीपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू; 'या' अधिकृत संकेतस्थळावर पाहा A टू Z माहिती .कसे करावे री-रजिस्ट्रेशनपुन्हा नोंदणीसाठी, विद्यार्थ्यांनी इग्नूच्या अधिकृत पोर्टल onlinerr.ignou.ac.in ला भेट द्यावी. तेथे युजरनेम आणि पासवर्डच्या मदतीने लॉगिन करा. ज्यांच्याकडे लॉगिन डिटेल्स नाहीत, त्यांनी आधी अकाउंट तयार करावे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करून ठेवणे आवश्यक आहे, जेनेवरून भविष्यात गरज पडल्यास त्याचा उपयोग करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.