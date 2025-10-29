IIT Admission Without JEE: आनंदाची बातमी! आता जेईईशिवाय प्रवेश मिळणार 'या' IIT मध्ये, जाणून घ्या कसे

IIT Admission 2025: अनेक विद्यार्थ्यांचे अभियंता होण्याचे स्वप्न असते. बारावी सायन्सनंतर जेईई मेन आणि जेईई अॅडव्हान्स या दोन्ही परीक्षांद्वारे देशातील सर्वोत्तम अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो..फक्त जेईई अॅडव्हान्समध्ये टॉप करणाऱ्यांनाच IIT मध्ये प्रवेश मिळतो, पण देशातील २३ आयआयटी पैकी ६ आयआयटीला आता काही विशेष परिस्थितीत जेईईशिवायही प्रवेश देत आहेत..Tulsi Vivah 2025: तुळशी विवाह दिवशी काय करावं आणि काय टाळावं? जाणून घ्या त्याचं महत्व .JEE Main 2026 चे आयोजननेशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने JEE मेन 2026 चा शेड्यूल जाहीर केला आहे.पहिला सत्र: जानेवारीदुसरा सत्र: एप्रिलया परीक्षेत यश मिळालेल्यांनाच JEE अॅडव्हान्स मध्ये प्रवेश मिळेल. त्यामुळे, सामान्य पद्धतीने आयआयटी मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच आता स्पोर्ट्स किंवा ऑलिंपियाडमध्ये विशेष कौशल्य असलेले विद्यार्थी काही IITs मध्ये JEE शिवायही प्रवेश घेऊ शकतात..जेईई शिवाय या IIT मध्ये देत आहेत प्रवेशIIT बॉम्बेIIT कानपूरIIT इंदोरIIT मद्रासIIT गांधीनगरIIT खड़गपूर (नवीन भर घाललेले)या विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल?हे प्रवेश फक्त विशेष कौशल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेराष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पोर्ट स्पोर्ट्स मध्ये उल्लेखनीय कामगिरीसायन्स, गणित किंवा ऑलिंपियाड मध्ये पदक किंवा उच्च क्रम प्राप्त केलेले विद्यार्थीया विद्यार्थ्यांना IIT ने मार्गदर्शन करून प्रवेशासाठी विशिष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे ठरवलेली आहेत..Nutrition During Winter Exercise: हिवाळ्यात व्यायामासोबत योग्य आहार कसा असावा? आहारतज्ज्ञ काय सांगतात? जाणून घ्या .सीट रिझर्वेशनचे काही उदाहरणIIT कानपूर: ऑलिंपियाड कोटेसाठी 5 बीटेक कोर्सेसमध्ये 17 सीट्सIIT मद्रास: ऑलिंपियाड कोटेसाठी 17 कोर्सेसमध्ये 34 सीट्स; स्पोर्ट्स कोटेसाठीही राखीवIIT बॉम्बे: BSc Maths मध्ये ऑलिंपियाड कोटेसाठी प्रवेशIIT गांधीनगर: ऑलिंपियाड कोटेसाठी राखीव सीट्सअधिक माहिती प्रत्येक IIT च्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे..लक्षात ठेवाजरी JEE शिवाय काही IIT मध्ये प्रवेश मिळू शकतो, तरीही विद्यार्थ्यांनी JEE मेनमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांना JEE अॅडव्हान्समध्ये सामील होण्यापासून काही सवलत मिळते, पण परीक्षा प्रक्रियेत सहभाग नोंदवणे बंधनकारक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.