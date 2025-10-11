एज्युकेशन जॉब्स

India Post Recruitment 2025: पदवीधरांनो, आनंदाची बातमी! इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत 348 पदांची भरती जाहीर, जाणून घ्या अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

India Post Payments Bank Job Vacancy 2025: तुमची पदवीपूर्ण झाली आहे. आणि सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल? तर ही महत्वाची बातमी तुमच्यासाठी आहे. कारण इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेमध्ये भरती जाहीर झाले आहेत
India Post Payments Bank Job Vacancy 2025

  1. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत ३४८ कार्यकारी पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे.

  2. अर्ज प्रक्रिया ९ ऑक्टोबरपासून सुरू असून, शेवटची तारीख २९ ऑक्टोबर २०२५ आहे.

  3. निवड शैक्षणिक पात्रता, कौशल्ये आणि CBT परीक्षेच्या आधारे केली जाईल.

