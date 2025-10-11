India Post Recruitment 2025: पदवीधरांनो, आनंदाची बातमी! इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत 348 पदांची भरती जाहीर, जाणून घ्या अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

थोडक्यात:इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत ३४८ कार्यकारी पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे.अर्ज प्रक्रिया ९ ऑक्टोबरपासून सुरू असून, शेवटची तारीख २९ ऑक्टोबर २०२५ आहे.निवड शैक्षणिक पात्रता, कौशल्ये आणि CBT परीक्षेच्या आधारे केली जाईल..India Post Payments Bank Job Vacancy 2025: सरकारी नोकरीची स्वप्ने पाहणाऱ्या पदवीधरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने (IPPB) ३४८ कार्यकारी पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरतीची अर्ज प्रक्रिया ही ९ ऑक्टोबर पासून सुरु झाली असून २९ ऑक्टोबर २०२५ ही अर्जाची शेवटची तारीख आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी PPB च्या अधिकृत वेबसाईट ppbonline.com वर जाणून अर्ज करू शकतात..अधिक भरतीची माहितीइंडिया पेमेंट्स बँक, ही भारत सरकारच्या टपाल विभागाची उपबँक असून, ती देशभर डिजिटल पेमेंट्स आणि आर्थिक सेवा पुरवण्यात महत्वाची भूमिका बाजवते. सध्या ती कार्यकारी पदांसाठी उमेदवारांची निवड करत आहेत.या भरतीत एकूण ३४७ पदे आहेत. उमेदवारांची नियुक्ती वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये केली जाईल. उमेदवारांचा वय २० ते ३५ वर्षे दरम्यान असावा आणि वयाची गणना १ ऑगस्ट २०२५ पासून केली जाईल. कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधारक या पदांसाठी अर्ज करू शकतात, मुक्त विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केलेल्यांनाही अर्ज करण्याची संधी आहे..Nobel Peace Prize: नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाल्यावर नेमकं काय मिळतं? जाणून घ्या त्याची सुरूवात कशी झाली! .अर्ज कसा करावा?प्रथम PPB च्या अधिकृत वेबसाईट ppbonline.com वर भेट द्यायेथे "Current Openings" किंवा "Career" विभागात जाऊन कार्यकारी पदांसाठी दिलेला अर्ज फॉर्म भरावा लागेल.नंतर अर्जामध्ये तुमची शैक्षणिक माहिती, व्यक्तिगत तपशील तसेच आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीअर्ज शुल्क भरल्यानंतर अर्ज सबमिट करावा..निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड त्याच्या शैक्षणिक पात्रता, कौशल्ये आणि कंप्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) या परीक्षेच्या आधारे केली जाणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती भारतातील विविध ठिकाणी केली जाणार आहे..Event Management Skills: इव्हेंट मॅनेजमेंट करायचंय? हे गुण विकसित करा!.FAQs1. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत किती पदांची भरती जाहीर झाली आहे? (How many vacancies are announced in India Post Payments Bank?)इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत एकूण ३४८ कार्यकारी पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे.2. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे? (What is the last date to apply?)अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २९ ऑक्टोबर २०२५ आहे.3. अर्ज कसा करावा? (How to apply for the India Post Payments Bank recruitment?)उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाईट ppbonline.com वर जाऊन Career किंवा Current Openings मध्ये जाऊन अर्ज करावा.4. निवड प्रक्रियेत काय येते? (What is the selection process?)उमेदवारांची निवड शैक्षणिक पात्रता, कौशल्ये आणि कंप्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) या आधारे केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.