Indian Army Success Story: 5 वर्षांतच राष्ट्रपतींच्या ADCपदी नियुक्ती! पहिली महिला आर्मी ऑफिसर ठरलेल्या मेजर नव्या शेखावत कोण?

Major Navya Shekhawat: आपण टीव्हीवर किंवा सोशल मीडियावर बघितले असेल की भारताचे राष्ट्रपती जिथे जातात त्यांच्यासोबत आजूबाजूला मोठे सैनिकी अधिकारी दिसतात. आपल्यात खूप लोकांना वाटते आपणही अशा पदावर जावं. असेच स्वप्न एक तरुण महिला आर्मी ऑफिसर मेजर नव्या शेखावत यांनी पूर्ण केले आहे. मेजर शेखावत यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या ADC म्हणून नियुक्ती झाली आहे. .या नियुक्तीसोबतच मेजर नव्या शेखावत या राष्ट्रपतींच्या ADC मध्ये सामील होणाऱ्या इंडियन आर्मीच्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे, लष्करात कमिशन मिळाल्यानंतर अवघ्या सुमारे पाच वर्षांतच त्यांच्यावर राष्ट्रपती भवनासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी ही प्रतिष्ठेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..Success Story: गर्भवती असतानाही Mains दिली; 26 दिवसांच्या बाळाला कडेवर घेऊन मुलाखत दिली अन् थेट DSP झाली!.कोण आहेत मेजर नव्या शेखावत?मेजर नव्या शेखावत या भारतीय लष्करातील अधिकारी असून त्या आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स (ASC) शी संबंधित आहेत. CDS) परीक्षेतून शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन वुमेन नॉन-टेक्निकल कोर्स मध्ये त्यांची निवड झाली होती. त्यानंतर त्यांनी चेन्नई येथील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) मधून आपलं प्रशिक्षण पूर्ण केलं. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नव्या शेखावत यांना आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्समध्ये कमिशन मिळालं. आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्सचे मुख्य काम हे लष्करी मोहिमांसाठी आवश्यक असलेल्या लॉजिस्टिक्स आणि सपोर्ट व्यवस्था पुरविणे असते. मेजर नव्या शेखावत यांना सुमारे 2021 मध्ये भारतीय लष्कराच्या र्मी सर्व्हिस कॉर्प्समध्ये कमिशन मिळालं. म्हणजेच सुमारे पाच वर्षांतच त्यांच्यावर राष्ट्रपतींच्या ADC पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली..ADC म्हणजे नेमकं काय?ADC म्हणजे Aide-de-Camp. हा एक कमिशन प्राप्त लष्करी अधिकारी असतो, जो एखाद्या वरिष्ठ संवैधानिक किंवा लष्करी अधिकाऱ्यासोबत अधिकृत कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. राष्ट्रपतींच्या ADC चं काम केवळ कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्यासोबत उपस्थित राहण्यापुरतं मर्यादित नसतं. या पदावर प्रोटोकॉल आणि समन्वयाशी संबंधित अनेक जबाबदाऱ्या असतात..Success Story: वडिलांनंतर आईही गेली, पण अनिमेश हरला नाही; कोचिंगशिवाय UPSCत देशात दुसरा, यशाच्या क्षणी आई-वडील नसल्यामूळे भावूक.राष्ट्रपतींचे किती ADC?भारताच्या राष्ट्रपती या देशाच्या सशस्त्र दलांच्या सर्वोच्च कमांडर आहेत. राष्ट्रपतींना लष्करी कामकाजात सहाय्य करण्यासाठी परंपरेनुसार पाच ADC नियुक्त केले जातात. यामध्ये भारतीय लष्कराचे तीन अधिकारी, तर भारतीय नौदल आणि भारतीय हवाई दलाचा प्रत्येकी एक अधिकारी असतो. त्यामुळे तिन्ही सशस्त्र दलांना राष्ट्रपतींच्या लष्करी स्टाफमध्ये प्रतिनिधित्व मिळतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.