शिक्षण चिंतन : भारताची गौरवशाली ज्ञान परंपरा

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाएकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिशांच्या शिक्षण धोरणामुळे भारतीय समाजाला स्वतःच्या ज्ञान परंपरेपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न झाला. लॉर्ड मॅकॉलेने भारतीय शिक्षणाला दुय्यम ठरवून पाश्चात्त्य शिक्षणाला प्राधान्य दिले. त्यानंतर भारतात अशी शिक्षणव्यवस्था उभी राहिली की भारतीय विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या इतिहासातील वैज्ञानिक, गणितीय, भाषिक आणि तांत्रिक योगदानाची माहितीच उपलब्ध झाली नाही. १८५०च्या सुमारास लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्याच नव्हे, तर अनेक ब्रिटिश प्रशासकांच्या शिक्षण धोरणांतून भारतीयांना स्वतंत्रपणे विचार करणारे नागरिक नव्हे, तर प्रशासनासाठी आवश्यक कर्मचारी अथवा उद्योगांसाठी आवश्यक कामगार तयार करण्याचा दृष्टिकोन दिसून येतो. परिणामी, भारताची ‘संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकसनासाठी शिक्षण’ व ‘जगाचे रहस्य उलगडण्याची बौद्धिक परंपरा’ शिक्षणातून हळूहळू बाजूला पडली. शिवाय, आजही अनेक सामाजिक आणि ऐतिहासिक संकल्पना आपण एकोणिसाव्या शतकातील पाश्चात्त्य परिभाषांमधूनच समजावून घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे भारतीय विचारपद्धती अनेकदा ‘तत्त्वज्ञान’ म्हणून बाजूला पडते आणि तिच्यामागील वैज्ञानिक दृष्टिकोन समोर येत नाही..भारत म्हणजे केवळ साधुसंतांचा किंवा आध्यात्मिक देश अशी प्रतिमा तयार झाली. जगभरात भारताची ओळख योग, ध्यान, वेद, उपनिषदे, ऋषी-मुनी, साधुसंत आणि अध्यात्म यांच्या माध्यमातून झाली आहे; परंतु ही प्रतिमा अपुरी आहे. भारतातील प्राचीन ग्रंथांमध्ये अध्यात्माइतकेच विज्ञानालाही स्थान आहे. गणिताच्या इतिहासात भारताचे योगदान अत्यंत मूलभूत आहे. शून्य, दशमान पद्धती, मोठ्या संख्यांचे लेखन, वर्गमूळ काढण्याच्या पद्धती, त्रिकोणमिती आणि बीजगणित या भारतीय संकल्पनांमुळे आधुनिक गणिताचा पाया मजबूत झाला. आर्यभट्टांनी दहाच्या वर्गमूळाचे मूल्य अत्यंत अचूकतेने मांडले. भारतीय अंकपद्धतीमुळेच पुढे जगात मोठ्या संख्यांवर गणिती प्रक्रिया करणे शक्य झाले. शुल्बसूत्रांमध्ये भूमितीचे अत्यंत प्रगत स्वरूप आढळते. पाश्चात्त्य जगात भूमिती आणि बीजगणित स्वतंत्रपणे विकसित झाले, तर भारतीय परंपरेत दोन्हींचा समन्वय दिसून येतो. दोरी आणि काठी यांच्या साहाय्याने भूमिती शिकविण्याची पद्धत ही अनुभवाधारित शिक्षणाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. पायथागोरस प्रमेय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तत्त्वाचा उल्लेखही शुल्बसूत्रांत आढळतो. भारतीय छंदशास्त्रात द्विमान संख्यापद्धतीचे बीज सापडते. पुढे संगणकशास्त्राचा पाया झालेल्या या संकल्पनांचा उगम भारतीय विचारात असल्याचे अनेक संशोधक मानतात. माधवाचार्यांच्या गणितीय कार्यातून कलनशास्त्राची बीजे दिसून येतात. अरब विद्वानांमार्फत ही परंपरा पुढे पाश्चात्त्य देशांपर्यंत पोहोचल्याचे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. दशमान संख्या पद्धती, शून्य, त्रिकोणमिती, शुल्बसूत्रांतील भूमिती, आयुर्वेद, धातुशास्त्र, नगररचना, जलव्यवस्थापन, कृषी आणि व्यापार या क्षेत्रांतील भारतीय योगदानाचा अभ्यास आज जगभरातील विद्यापीठांत होत आहे. याचा अर्थ भारताने सर्व काही शोधले असा नाही; परंतु आधुनिक ज्ञानाच्या निर्मितीत भारताचे स्थान महत्त्वाचे आहे, हे निश्चित..भारतीय परंपरेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहन देते. उपनिषदांमध्ये गुरू-शिष्य संवाद आहे. प्रश्न, संवाद आणि चिंतन यांमधूनच ज्ञान विकसित होते, ही भारतीय शिक्षणाची मूलभूत धारणा आहे. म्हणूनच भारतीय ज्ञान परंपरेत कुठल्याही तत्त्वाचा आंधळा स्वीकार नाही; तर चिकित्सक विचाराला स्थान आहे..राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात भारतीय ज्ञान परंपरेला पुष्कळच महत्त्व दिल्यामुळे नव्याने प्रकाशित पाठ्यपुस्तकांत विषयानुसार भारतीय साहित्य, गणित, विज्ञान, कला, वास्तूनिर्माण शास्त्र आदि विषयातील गौरवशाली परंपरेचा उल्लेख आला आहे. भारतीय ज्ञान परंपरा म्हणजे केवळ प्राचीन ग्रंथांचा किंवा गौरवशाली इतिहासाचा अभ्यास नव्हे तर हजारो वर्षांचे अनुभव, प्रयोग, संशोधन आणि चिंतन यांतून विकसित झालेली एक अखंड ज्ञानव्यवस्था आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.