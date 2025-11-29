Indian Oil Recruitment 2025 : ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’कडून २७००हून अधिक पदांसाठी भरतीची घोषणा!

IOCL Vacancy Details for 2700+ Posts : इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने एक मोठी भरती सूचना जाहीर केली आहे. २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, कंपनीने त्यांच्या रिफायनरी विभागात २७०० हून अधिक ट्रेड, टेक्निशियन आणि पदवीधर अप्रेंटिस पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे.
यासाठी इच्छुक आणि पात्र असणाऱ्या उमेदवाराना २८ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२५ पर्यंत IOCL च्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करावे लागणार आहेत. IOCL ने लेखी परीक्षेची तात्पुरती तारीख २९ डिसेंबर २०२५ अशी निश्चित केली आहे, ज्याचे निकाल ९ जानेवारी २०२६ पर्यंत अपेक्षित आहेत. ही परीक्षा अंतिम निवडीसाठी आधार बनणार आहे.
ट्रेड अप्रेंटिस उमेदवारांकडे गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र किंवा औद्योगिक रसायनशास्त्रात तीन वर्षांची बी.एससी. पदवी असणे आवश्यक आहे, टेक्निशियन अप्रेंटिस उमेदवरांना संबंधित अभियांत्रिकी शाखेत तीन वर्षांचा डिप्लोमा आवश्यक आहे आणि ट्रेड अप्रेंटिस उमेदवार हे मॅट्रिक उत्तीर्ण असले पाहिजेत आणि त्यांच्याकडे संबंधित ट्रेडमध्ये दोन वर्षांचे आयटीआय प्रमाणपत्र असले पाहिजे.
सामान्य आणि ईडब्ल्यूएस श्रेणींसाठी वयोमर्यादा १८ ते २४ वर्षे आहे. ओबीसी (एनसीएल) उमेदवारांचे वय १८ ते २७ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. एससी/एसटी उमेदवारांसाठी कमाल वय २९ वर्षे आहे आणि पीडब्ल्यूबीडी (यूआर/ईडब्ल्यूएस) उमेदवारांसाठी कमाल वय ३४ वर्षे आहे.
