Nanded Girl Marries with Dead Lover : नांदेडमधील धक्कादायक प्रेमकहाणी: प्रियकराच्या मृतदेहाशी तरुणीचं लग्न अन् वडील-भावांसाठी केली फाशीची मागणी

Nanded shocking love story : एवढंच नाहीतर प्रियकराची निर्घृण हत्या करणाऱ्या आपल्या भावांना अन् वडिलांना फाशी दिली जावी, अशी मागणी देखील तरूणीने केली आहे
Young woman marries murdered boyfriend in Nanded : नांदेड शहरातील जुना गंज भागात एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. या ठिकाणी एका तरूणीने चक्क आपल्या प्रियकराच्या मृतदेहाशी लग्न केलं आणि त्याच्या नावाचं कुंकू देखील लावून घेतलं. एवढच नाहीतर या तरूणीने तिच्या प्रियकराची हत्या करणाऱ्या आपल्या भावाला व वडिलांना फाशीची शिक्षा दिली जावी अशी मागणीही केली आहे.

या तरूणीचा प्रियकर सक्षम ताटे याची तिच्या वडिलांनी, भावांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी मिळून निर्घृण हत्या केली. प्राप्त माहितीनुसार सुरुवातीस सक्षमवर गोळी झाडली गेली त्यानंतर त्याच्या डोक्यात फरशी घातली गेली, यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.

विशेष म्हणजे तरूणीचा प्रियकर हा तिच्या भावाचा मित्र देखील होता. यामुळे त्याचे तरूणीच्या घरी येणेजाणेही होते. मात्र त्यांच्या प्रेमाची भनक लागल्यानंतर या प्रेमास तरूणीच्या घरून कडाकडून विरोध झाला. तरीही विरोधाला न जुमानता त्या दोघांनी प्रेमाच्या आणाभाका घेतल्या.

तरूणीच्या घरच्यांनी सक्षमला धमकावले देखील होते. तर मुलीची समजूतही काढली होती. परंतु त्याचा काही उपयोग होत नसल्याचे दिसल्याने तरूणीचे वडील गजानन मामीलवाड, भाऊ साहिल मामीलवाड, हिमेश मामीलवाड आणि त्यांच्या अन्य मित्रांनी सक्षमला जबर मारहाण केली, ज्याता त्याचा मृत्यू झाला.

यानंतर जेव्हा सक्षमचा मृतदेह घरी आला तेव्हा प्रचंड धक्का बसलेल्या तरूणींनी जोरात हंबरडा फोडला. यानंतर संताप व्यक्त करत आपल्या प्रियकाराच्या मृतदेहाशीच लग्न केलं आणि त्याच्या नावाचे कुंकूही लावले. यानंतर मग आपल्या वडील आणि भावांना फाशीची शिक्षा दिली जावी, अशी मागणी केली. तर आता मृत सक्षमच्या आईच्या फिर्यादीवरून इतवारा पोलिसांनी मुलीच्या वडील अन् भावांसह आठ जणांविरोधात खुनाचा अट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. शिवाय, या सर्वांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतलेलं आहे.

Nanded
murder case

