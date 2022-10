Intel देणार कर्मचाऱ्यांना झटका! हजारोंच्या नोकऱ्यांवर येणार गदा; जाणून घ्या कारण

नवी दिल्ली : पर्सनल कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉप निर्मिती क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी असलेल्या इंटेल कॉर्पोरेशननं (Intel Corp) कर्मचारी कपात करण्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार, याच महिन्यात हजारोंच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या विविध विभागात ही कर्मचारी कपात होणार आहे. (Intel is planning to lay off thousands of employees report says)

हेही वाचा: Shashi Tharoor: शशी थरुर अध्यक्ष बनले तर काय होतील काँग्रेसमध्ये बदल?

पर्सनल कॉम्प्युटरच्या (PC) क्षेत्रात आर्थिक मंदी सुरु असल्यानं कॉम्प्युटरची प्रोसेसर चीप बनवणाऱ्या इंटेल कॉर्पोरेशन या प्रसिद्ध अमेरिकन कंपनीनं मोठी कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाची होणार चौकशी

ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, ही वार्षिक कर्मचारी कपात केली जाणार असून याच महिन्यापासून ती लागू होईल. यामध्ये कंपनीतील सेल्स आणि मार्केटिंग ग्रुपमध्ये सुमारे २० टक्के कर्मचारी कपात केली जाणार आहे. यांसह इतर काही विभागातील कर्मचारी कपातही केली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. इंटेल कॉर्पोरेशनकडे जुलै महिन्याच्या आकडेवारीनुसार, १ लाख १३ हजार ७०० कर्मचारी काम करत आहेत. कर्मचारी कपातीच्या या बातम्यांवर कंपनीनं अद्याप कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

हेही वाचा: म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या स्यू की यांना पुन्हा तुरुंगवास; एकूण २६ वर्षांची शिक्षा

दरम्यान, या दशकातील सर्वात मोठी महागाई आणि कोविड लॉकडाऊननंतर सुरु झालेली कार्यालये आणि शाळा यांमुळं लोक आता पर्सनल कॉम्प्युटरचा वापर कमी करत आहेत. त्याचबरोबर इंटेल कंपनी देखील कोविडमुळं आणि युक्रेन-रशिया युद्धाच्या स्थितीमुळं मागणी मंदावल्यानं मोठ्या दबावात काम करत असल्याचंही सांगितलं जात आहे.