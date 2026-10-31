ISRO Recruitment 2026: इस्रोमध्ये टेक्निकल आणि ड्रायव्हर पदांची भरती; दहावी पास अन् ITI धारकांसाठी नोकरीची सुवर्ण संधी!

ISRO Job Vacancy 2026: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) मध्ये सरकारी नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. इस्रोच्या यूआरएससी (URSC) केंद्राकडून टेक्निकल आणि ड्रायव्हर या विविध पदांसाठी अधिकृत भरतीची घोषणा करण्यात आली आहे. या भरती मोहिमेच्या माध्यमातून एकूण ६१ जागांवर पात्र उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे.या भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, इच्छुक व पात्र उमेदवार इस्रोच्या अधिकृत वेबसाइट isro.gov.in किंवा ursc.gov.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १३ नोव्हेंबर २०२६ आहे. .शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादाशैक्षणिक पात्रता: इस्रोच्या या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणारा उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डा मधून इयत्ता १० वी (दहावी) उत्तीर्ण असावा. तसेच, संबंधित ट्रेडमध्ये आयटीआय (ITI) चे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.वयोमर्यादा: या भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवारांचे किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ३५ वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे..Anthropic मध्ये मानवी लेखकासाठी तब्बल ३.२ कोटींची नोकरी; AI कंपनीनेच अधोरेखित केले मानवी कौशल्याचे महत्व! .निवड झालेल्या उमेदवारांना मिळणार आकर्षक वेतनया भरतीमध्ये निवड होणाऱ्या उमेदवारांना पदांनुसार खालीलप्रमाणे मासिक वेतन दिले जाईल-टेक्निकल पदे: प्रतिमहिना २१,७०० रुपये मूळ वेतन दिले जाईल.ड्रायव्हर पदे: प्रतिमहिना १९,९०० रुपये वेतन दिले जाईल..घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?इस्रोच्या या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणारे उमेदवार खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो करून स्वतः घरबसल्या आपला अर्ज भरू शकतात-अधिकृत संकेतस्थळ: सर्वात आधी इस्रोची ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in किंवा www.ursc.gov.in वर भेट द्या.करिअर सेक्शन: वेबसाइटच्या होमपेजवर दिलेल्या 'Career' किंवा 'Recruitment' या पर्यायावर क्लिक करा.रुपरेषा आणि नोंदणी: संबंधित भरतीची जाहिरात उघडून विचारलेली सर्व आवश्यक माहिती अचूकपणे भरा.डॉक्युमेंट अपलोड: अर्ज भरल्यानंतर आपली महत्त्वाची कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रति अपलोड करा.प्रिंटआउट काढा: अर्ज यशस्वीरित्या सबमिट केल्यानंतर भविष्यातील संदर्भासाठी अर्ज प्रिंट करून आपल्याजवळ सुरक्षित ठेवा..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.