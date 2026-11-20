OIST Research Internship 2027: परदेशातील आंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. महागडे शिक्षण, प्रवास खर्च किंवा परदेशी भाषेची अडचण यापुढे आड येणार नाही, कारण जपानच्या दक्षिणेकडील ओकिनावा (Okinawa) बेटावरील Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) या संस्थेने रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्रामसाठी अर्ज मागवले आहेत.अंडरग्रेजुएट आणि मास्टर्स शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा पूर्णपणे निधीप्राप्त (Fully Funded) उपक्रम आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना 4 ते 6 महिन्यांपर्यंत जागतिक दर्जाच्या लॅबमध्ये संशोधन करण्याची संधी मिळणार असून, त्यासाठी जपानी भाषा येणे आवश्यक नाही..OIST रिसर्च इंटर्नशिपमध्ये कोणकोणत्या सुविधा मिळतात?विमान प्रवास आणि निवास: भारतापासून ओकिनावापर्यंत ये-जा करण्याचा हवाई प्रवासाचा खर्च संस्थेकडून केला जातो. यासोबतच कॅम्पसमध्ये किंवा परिसरात राहण्यासाठी सुसज्ज घर (Furnished Housing) दिले जाते.आर्थिक भत्ता (Stipend): दैनंदिन खर्च आणि जेवणासाठी प्रत्येक कामाच्या दिवशी 2,400 येन (अंदाजे 1400 रुपये) स्टायपेंड दिला जातो. तसेच प्रवासासाठी मोफत शटल बसची सुविधाही उपलब्ध असते.भाषा आणि परीक्षांची अट नाही: संस्थेतील संपूर्ण संशोधन कार्य आणि दैनंदिन संवाद इंग्रजीत चालतो. त्यामुळे जपानी भाषा येण्याची गरज नाही तसेच अर्ज करण्यासाठी IELTS किंवा TOEFL सारख्या महागड्या परीक्षांची अटही नाही.व्हिसा प्रक्रियेत मदत: निवड झाल्यानंतर OIST ची प्रशासकीय टीम Certificate of Eligibility (CoE) तयार करून देते आणि जपानी व्हिसा मिळवण्याच्या प्रक्रियेत संपूर्ण मार्गदर्शन करते..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.कोण अर्ज करू शकते आणि मुदत काय?शैक्षणिक शाखा: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूरोसायन्स, मरीन सायन्स, मॅथेमॅटिक्स, कंप्युटेशनल सायन्स आणि क्वांटम सायन्स यांसारख्या STEM विषयातील विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रोग्राम आहे.पात्रता: B.Tech, B.E. किंवा B.S. अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्षात शिकणारे विद्यार्थी, 3 वर्षांच्या B.Sc. च्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थी, तसेच मास्टर्स (M.Sc., M.Tech इ.) करणारे किंवा अलीकडेच पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात.महत्त्वाच्या तारखा: अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 15 April 2027 आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना June 2027 च्या मध्यापर्यंत कळवले जाईल..अर्ज कसा करावा आणि कोणती कागदपत्रे लागतात?अर्ज प्रक्रिया OIST च्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवरून पूर्ण करावी लागते. अर्जासोबत 5,000 येन एवढे नॉन-रिफंडेबल शुल्क भरावे लागते.अर्ज करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे-अद्ययावत बायोडाटा (CV)शैक्षणिक ट्रान्सक्रिप्ट (पदवी पूर्ण झाली असल्यास डिग्री प्रमाणपत्र)250 शब्दांपेक्षा कमी शब्दांचे Statement of Purpose (SOP)प्राध्यापक किंवा प्रोजेक्ट गाईड यांचे 1 ते 3 शिफारस पत्रे (Letters of Recommendation)वैध पासपोर्ट आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो.Career Guide: आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न आहे? पायलट व्हायचंय? जाणून घ्या पात्रता, ट्रेनिंग खर्च अन् मिळणारा पगार....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.