नवी दिल्ली - केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी गुरुवारी जेईई अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेच्या तारखेची घोषणा केली. 2021 च्या 3 जुलैला ही परीक्षा होणार आहे. तसंच आयआयटीमध्ये प्रवेशासाठी 75 टक्के गुण मिळणं बंधनकारक असल्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. यावर्षी परीक्षेचं आयोजन आयआयटी खडगपूर करणार आहे.

सरकारने जेईई मेन्स 2020 उत्तीर्ण झालेल्या पण कोरोनामुळे 2020 च्या जेईई अ‍ॅडव्हान्सला बसू शकले नव्हते अशा विद्यार्थ्यांना आता थेट जेईई अ‍ॅडव्हान्स 2021 च्या परीक्षेला बसता येणरा नाही. त्यांना पुन्हा जेईई मेन्स 2021 देण्याची गरज नाही. त्यामुळे यंदा जेईई अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असेल.

जेईई अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेच्या माध्यमातून देशातील 23 आयआयटी संस्थांमध्ये प्रवेश घेता येतो. जेईई मेनमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना जेईई अ‍ॅडव्हान्स परीक्षा देण्याची संधी मिळते.

