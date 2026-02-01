एज्युकेशन जॉब्स

JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 सत्र दोनसाठी 1 फेब्रुवारीपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू; 'या' अधिकृत संकेतस्थळावर पाहा A टू Z माहिती

JEE Main 2026 Session 2 Registration Dates and Schedule: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने JEE Main 2026 सत्र दोनसाठी १ फेब्रुवारीपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एप्रिलमध्ये होणारी ही परीक्षा देशातील प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाचे मार्ग खुला करते
JEE Main Paper 2 Application Start 

JEE Main Paper 2 Application Start 

esakal

Monika Shinde
Updated on

NTA JEE Main 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने JEE Main 2026 सत्र 2 साठी अर्ज प्रक्रिया १ फेब्रुवारी पासून सुरू झाली आहे. हा सत्र विशेषतः त्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचा मानला जात आहे, ज्यांना पहिल्या सत्रात अपेक्षित यश मिळाले नाही किंवा कोणत्यातरी कारणामुळे परीक्षा देता आली नाही. एप्रिलमध्ये होणाऱ्या या परीक्षेद्वारे विद्यार्थी देशातील नामंकित अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवू शकतात.

Loading content, please wait...
exam
education
JEE
JEE Main
Educational institutions
Engineering
JEE Advanced exams
JEE MAINS
admission to Engineering
National

Related Stories

No stories found.