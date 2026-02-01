JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 सत्र दोनसाठी 1 फेब्रुवारीपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू; 'या' अधिकृत संकेतस्थळावर पाहा A टू Z माहिती

NTA JEE Main 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने JEE Main 2026 सत्र 2 साठी अर्ज प्रक्रिया १ फेब्रुवारी पासून सुरू झाली आहे. हा सत्र विशेषतः त्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचा मानला जात आहे, ज्यांना पहिल्या सत्रात अपेक्षित यश मिळाले नाही किंवा कोणत्यातरी कारणामुळे परीक्षा देता आली नाही. एप्रिलमध्ये होणाऱ्या या परीक्षेद्वारे विद्यार्थी देशातील नामंकित अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवू शकतात. .पात्र उमेदवारांना आता १ फेब्रुवारी २०२६ पासून ते २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची संधी आहे. उमेदवारांनी शेवटच्या तारखेची वाट न पाहण्याचा सल्ला दिला जात आहे, कारण त्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. अर्ज फक्त अधिकृत वेबसाईट jeemain.nta.nic.in वर करता येणार आहे..Marathi Weekly Tarot Horoscope: फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा ठरणार खास! वेशी योगामुळे मेष, वृश्चिकसह 5 राशींचे चमकणार नशीब; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य.अर्ज प्रक्रियाJEE Main 2026 सत्र 2 साठी अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अधिकृत वेबसाईट jeemain.nta.nic.in वर जाणून नवीन नोंदणी करावी लगेल.त्यानंतर पोर्टलमध्ये लॉगिन करून वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती भरावी लागेल.उमेदवारांना प्राधान्यक्रमानुसार परीक्षा केंद्र निवडावे लागेल, फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करावी लागेल आणि ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज शुल्क भरावे लागेल.फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करणे आणि ते सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे..आवश्यक कागपत्रे आणि अर्ज शुल्कअर्ज करताना, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, स्वाक्षरी आणि शैक्षणिक माहिती अपलोड करणे अनिवार्य आहे. शुल्क भरण्यासाठी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग किंवा UPI किंवा त्याच्या समतुल्य वापरता येईल. जर शुल्क भरले नाही तर अर्ज वैध मानला जाणार नाही..February Tarot Horoscope: फेब्रुवारीत बदलणार भाग्य! लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे 12 राशींमधील कोणत्या राशींना मिळणार श्रीमंती? वाचा मासिक टॅरो राशीभविष्य.परीक्षेची तारीख आणि प्रवेशपत्रजेईई मेन २०२६ सत्र २ परीक्षा २ एप्रिल ते ९ एप्रिल २०२६ दरम्यान घेतली जाईल. पूर्व-परीक्षेसाठी शहर वाटप स्लिप आणि नंतर प्रवेशपत्र जारी केले जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.