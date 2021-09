नागपुरात NTPC, NHM, रेल्वे अन् मेट्रोमध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी, मिळेल चांगला पगार

नागपूर : नागपुरात विविध ठिकाणी नोकरीच्या सुवर्णसंधी (Job opportunities) आहेत. सध्या एनटीपीसी मौदा (NTPC Mouda), वैद्यकीय क्षेत्र (NHM), दक्षिण-पूर्व-मध्ये रेल्वे नागपूर (Nagpur Railway) आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नागपूरसाठी (Metro rail) बंपर पदांची भर्ती करण्यात येणार आहे. या पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल.

एनटीपीसी मौदा -

NTPC-Mouda (Nagpur)(53 पदे)

पदांचे नाव : Apprentice (Fitter-26/Electrician- 6/Instrument Mechanic-21)

पात्रता : 10th Passed with ITI in Fitter/Electrician/Instrument Mechanic

वयोमर्यादा : Upper Age Limit-42 year age as on 21/9/2021

वेतनश्रेणी : Rs.21,500/- per month

अंतिम दिनांक : 21/9/2021

पत्ता : To, Head of Department, Human Resources Department Mouda Super Thermal Power Project Mouda, Ramtek Road, Post Mouda, Dist Nagpur, Maharashtra-441104

सविस्तर माहितीसाठी https://www.ntpc.co.in पहा.

दक्षिण-पूर्व-मध्ये रेल्वे नागपूर -

South East Central Railway, Nagpur(339 पदे2)

(Online Application)

पदाचे नाव : Trade Apprentice (339 Posts)

पात्रता : 10th Passed with minimum 50% marks and ITI in relevant trades

वयोमर्यादा : 15-24 year age as on 1/9/2021, Age Relaxation: SC/ST-5 years, OBC-3 years, PWBD-10years

वेतनश्रेणी : As per Govt rule

अंतिम दिनांक :5/10/2021

सविस्तर माहितीसाठी https://apprenticeshipindia.org किंवा https://secr.indianrailways.gov.in पहा.

पदवीधरांसाठी नोकरीची संधी -

वैद्यकीय क्षेत्र नागपूर -

NHM, Nagpur (25 पदे)

(Online Application)

पदांचे नाव : Pharmacist/Arogya Sevak/Arogya Sevika /Arogya Supervisor

पात्रता : Any Graduate/ D.Pharma/B.Pharma/GNM/ANM

वयोमर्यादा : 18-38 year age as on 1/9/2021, Age Relaxation: All Reserved Category get 5 year more

वेतनश्रेणी : As per Govt Rule

परीक्षा शुल्क : General Category-Rs.500/-, All Reserved Category - Rs.250/-

अंतिम दिनांक : 21/9/2021

सविस्तर माहितीसाठी https://www.maharddzp.com किंवा www.nagpurzp.com पहा.

नागपूर मेट्रो -

Nagpur Metro (MMRCL) (28 पदे)

पदांचे नाव : Chief Project Manager/Additional General Manager/Joint Chief Project Manager/Joint General Manager/Senior Deputy General Manager/Deputy General Manager

पात्रता : B.E./B.Tech in relevant trades

वयोमर्यादा : 19-50 year

वेतनश्रेणी : Rs.60,000- 2,00,000/- per month

परीक्षा शुल्क : Gen/OBC - Rs.400/- , SC/ST/Women-No Fees

अंतिम दिनांक : 28/9/2021

पत्ता : To, Metro-Bhawan, Maharashtra Metro Rail Corporation Limited, UIP Road, Near Dikshabhomi, Ramdaspeth, Nagpur-440010

सविस्तर माहितीसाठी www.mahametro.org पहा.