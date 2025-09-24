जोसा-२०२५ : अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया

- रीना भुतडा, करिअर समुपदेशकअभियांत्रिकी शिक्षणासाठी प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या आयआयटी, एनआयटी आणि ट्रिपल आयटी संस्थामधील प्रवेश प्रक्रिया जॉइंट सीट अलोकेशन ॲथॉरिटी (JoSAA) द्वारे पार पडते. आयआयटी कानपूरने प्रकाशित केलेल्या १,२८२ पानी अहवालानुसार, भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय आयआयटी म्हणून ‘आयआयटी बॉम्बे’ला विद्यार्थ्यांची मोठी पसंती मिळाली आहे..यंदा जेईई मेन्स परीक्षेसाठी १५.३९ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी १४.७५ लाख विद्यार्थ्यांनी दोनपैकी किमान एक परीक्षा दिली. पुढील जोसा काउन्सिलिंग प्रक्रियेत २,५८,७६५ विद्यार्थ्यांनी १२७ संस्थांमधील ६२,८५३ जागांसाठी प्रवेशासाठी नोंदणी केली.उपलब्ध जागांच्या तुलनेमध्ये सुमारे चार पट विद्यार्थ्यांनी जोसा काउन्सिलिंगमध्ये भाग घेतला. यात २३ आयआयटींमध्ये १८,१८८ जागा, ३२ एनआयटींमध्ये २४,५२५ जागा, २६ ट्रिपल आयटींमध्ये ९,१४० जागा आणि ४६ जीएफटीआयमध्ये १०,२२८ जागा उपलब्ध होत्या..आयआयटी प्रवेशासाठी जेईई ॲडव्हान्सद्वारे पात्र ठरलेल्या ५१,२१६ विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल २८,७०५ विद्यार्थ्यांनी आयआयटी बॉम्बेची पसंती दिली. परिणामी एका जागेसाठी जवळपास १४४ विद्यार्थी स्पर्धा करत असल्याचे चित्र समोर आले. दरवर्षी केवळ महाराष्ट्रातूनच सुमारे १.६० लाख विद्यार्थी जेईई मेन्स परीक्षा देतात, यावरून या स्पर्धेचे महत्त्व आणि तीव्रता लक्षात येते..आयआयटी प्रवेशाचे विश्लेषणविद्यार्थ्यांची पहिली पसंती आयआयटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपूर, खरगपूर, रुडकी आणि हैदराबाद या संस्थांना मिळाली. यंदा कॉम्प्युटर सायन्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या शाखांमध्ये सर्वाधिक स्पर्धा दिसून आली.पहिल्या पाच आयआयटींमध्ये कॉम्प्युटर सायन्समध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी केवळ जेईई ॲडव्हान्सच्या पहिल्या ४६६ रँकपर्यंतच संधी मिळाली, हे खाली दिलेल्या तक्त्यावरून दिसून येते. आयआयटीतील १८,१८८ जागांसाठी विद्यार्थ्यांनी तब्बल ७३ लाख पर्याय (चॉइसेस) नोंदवले,जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहेत..आयआयटी एनआयटी कट-ऑफ २०२५कॉम्प्युटर सायन्स शाखेसाठी ओपन कॅटेगिरीच्या विद्यार्थ्यांकरिता सुरुवातीचा व शेवटचा क्रमांक खालील तक्त्यात पाहूया..शाखांचा पसंतीक्रमजोसा-२०२५ काउन्सिलिंगमध्ये विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती कॉम्प्युटर सायन्स, मॅथ्स व कॉम्प्युटिंग, इलेक्ट्रिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व डेटा सायन्स या शाखांना मिळाली. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स-टेलिकम्युनिकेशन, मेकॅनिकल व केमिकल या शाखांची मागणी राहिली.विशेषतः आयआयटी बॉम्बे, आयआयटी दिल्ली व एनआयटी त्रिची येथे या शाखांसाठी उच्च कट-ऑफ दिसून आले. विद्यार्थ्यांची निवड त्यांचा जेईई (मेन/अॅडव्हान्स्ड) रँक, संस्था, संस्थेची स्थापना, एनआयआरएफ रँक, प्लेसमेंटच्या संधी आणि वैयक्तिक आवडीवर अवलंबून असते..निष्कर्षजोसा-२०२५मधील प्रवेश प्रक्रियेतून एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते, आयआयटी आणि एनआयटीमधील अभियांत्रिकी शिक्षणाची लोकप्रियता आणि त्यासाठीची प्रचंड स्पर्धा सातत्याने वाढत आहे. संगणक विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा सायन्स या शाखांमध्ये विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसून आला, तरीसुद्धा पारंपरिक शाखांकडेही विद्यार्थ्यांचा कल आहे..विक्रमी विद्यार्थी सहभाग, मर्यादित जागा आणि उच्च कट-ऑफमुळे या संस्थांचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यामुळे २०२६मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नियोजनपूर्वक तयारी करून, या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी योग्य रँक साधणे आवश्यक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.