एज्युकेशन जॉब्स

LinkedIn New Feature: नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता लिंक्डइनची विश्वासार्हता वाढवणारी नवीन योजना सुरु; जाणून घ्या काय आहेत याचे वैशिष्ट्ये

LinkedIn Launches New Feature For Job Seekers: डिजिटल नोकरीच्या वाढत्या संधींसोबत ज्या प्रमाणात जाळेबंदी वाढली आहे, त्याचवेळी LinkedIn ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता वाढवणाऱ्या तीन नवीन पडताळणी वैशिष्ट्यांची सुरूवात केली आहे
LinkedIn Launches New Feature For Job Seekers

LinkedIn Launches New Feature For Job Seekers

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. लिंक्डइनने तीन नवीन व्हेरिफिकेशन फीचर्स सादर केले आहेत जे नोकरी घोटाळे कमी करून उमेदवारांसाठी सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करतात.

  2. रिक्रूटर, कंपनी आणि वरिष्ठ पदांवरील व्यक्तींची ओळख पडताळली जाईल, ज्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांपासून संरक्षण मिळेल.

  3. लिंक्डइनने नोकरी शोधताना सुरक्षितता वाढवण्यासाठी पासकी, टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन आणि फिल्टर सारखी साधनेही उपलब्ध केली आहेत.

Loading content, please wait...
jobs
job
Job Opportunity
Job Portal
LinkedIn
Goverment Job
Job News
amazon job

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com