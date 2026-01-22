Mumbai Jobs 2026: 2026 मध्ये करिअर बदलायचंय? लिंक्डइननुसार मुंबईतील टॉप 10 इन‑डिमांड नोकऱ्या जाणून घ्या

Top 10 In-Demand Jobs in Mumbai for 2026: मुंबई, जानेवारी २१, २०२६: भारतातील प्रोफेशनल्सनी परिवर्तनासाठी मोठ्या महत्त्वाकांक्षेसह नवीन वर्षामध्ये प्रवेश केला आहे. लिंक्डइनच्या नवीन संशोधनामधून निदर्शनास येते की, २०२६ मध्ये ७२ टक्के प्रोफेशनल्स नवीन पदाचा शोध घेत आहेत..पण, एक-तृतीयांशपेक्षा अधिक प्रोफेशनल्सना झपाट्याने बदलत असलेल्या तंत्रज्ञानासह नोकरी करण्यास आवश्यक असलेल्या कौशल्यांसाठी (३८ टक्के) आणि आजच्या वाढत्या स्पर्धेदरम्यान वरचढ ठरण्यासाठी (३८ टक्के) तयार नसल्याचे देखील वाटते.प्रोफेशनल्सना या अनिश्चिततेमधून मार्ग काढण्यास मदत करण्यासाठी लिंक्डइनने आपली जॉब्स ऑन द राइज २०२६ लिस्ट जारी केली आहे. मुंबईमध्ये एआय इंजीनिअर नोकरीमधील झपाट्याने वाढत असलेले पद आहे, ज्यामधून भारताच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरामध्ये एआय टॅलेंटसाठी वाढती मागणी दिसून येते. तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त या लिस्टमध्ये इतर पदांचा देखील समावेश आहे, जसे कॉन्फरन्स प्रॉड्युसर (#2), डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी (#4), ब्रँड कन्सल्टण्ट (#5), स्ट्रॅटेजिक अडवायजर (#6) आणि व्हेटेरिनेरियन (#10), ज्यामधून शहरातील रोजगार बाजारपेठेत सर्जनशील, सल्लागार, नेतृत्व आणि विशेष व्यावसायिक क्षेत्रांमधील वाढ दिसून येते..AIBE Exam 2026: लॉ विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आता ऑल इंडिया बार परीक्षा वर्षातून दोनदा; सुधारित पात्रता निकष जाणून घ्या.लिंक्डइन करिअर तज्ञ आणि लिंक्डइन इंडिया न्यूजच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संपादिका निरजिता बॅनर्जी (Nirajita Banerjee, LinkedIn Career Expert and Sr. Managing Editor, LinkedIn India News) म्हणाल्या, ''मुंबईतील रोजगार बाजारपेठ आपल्याला अनेक वर्षांपासून दिसण्यात न आलेल्या अनुकूल पद्धतींसह लाभदायी ठरत आहे. प्रकल्प व उद्योगांमधील पदांमध्ये बदल होत असताना नियोक्ते या पदांशी जुळून जाण्याची क्षमता असलेल्या, प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपले कौशल्य दाखवणाऱ्या आणि भूमिकांबाबत स्थिर राहणाऱ्या प्रोफेशनल्सना प्राधान्य देत आहेत. आज तंत्रज्ञानासोबत सर्जनशील व सल्लागार क्षेत्रांमध्ये देखील हायरिंग मागणी वाढली आहे.'' भारतातील प्रोफेशनल्स सोईस्करपणे एआयचा वापर करतात, पण हायरिंगमध्ये एआयचा वापर करण्याबाबत अनिश्चित आहेत. लिंक्डइनच्या संशोधनामधून निदर्शनास येते की, भारतातील ९४ टक्के प्रोफेशनल्स रोजगार शोधण्यामध्ये सोईस्करपणे एआयचा वापर करतात, पण जवळपास अर्ध्या (४८ टक्के) प्रोफेशनल्सना हायरिंगमध्ये एआयचा वापर करताना वरचढ कसे ठरावे हे माहित नाही. त्यांच्यापैकी ५४ टक्के प्रोफेशनल्स म्हणतात की, रिक्रूटर्सचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी एआय अडथळा ठरू शकतो..या समस्या असताना देखील ६५ टक्के प्रोफेशनल्सचा विश्वास आहे की, एआयमुळे रिक्रूटर्सकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेमध्ये सुधारणा होऊ शकते, तसेच रिकूटर व उमेदवार यांच्यामधील परस्परसंवादांमधील तफावत दूर करण्यास मदत होऊ शकते. लिंक्डइनचे एआय टूल्स जॉब सर्च आणि रोल मॅचिंगमध्ये अधिक सुधारणा करत आहेतलिंक्डइन एआय टूल्सची व्यापक श्रेणी देखील देते, जसे एआय-पॉवर्ड जॉब सर्च (AI-powered job search), जे सदस्यांना त्यांच्या स्वत:च्या भाषेमध्ये रोजगार शोधण्याची, तसेच त्यांनी कदाचित विचार न केलेल्या भूमिका सापडण्याची सुविधा देते. हे टूल आता जागतिक स्तरावर इंग्रजी, फ्रेमच, जर्मन, स्पॅनिश व पोर्तुगीज या भाषांमध्ये सादर करण्यात आले आहे. जागतिक स्तरावर १.३ दशलक्षहून अधिक सदस्य दररोज या टूल्सचा वापर करत आहेत आणि २५ दशलक्षहून अधिक सदस्य आठवड्याला शोध घेण्यास नवीन जॉब सर्च अनुभव घेत आहेत. संबंधित पदे शोधल्यानंतर तुम्ही कोणती पदे तुमची कौशल्ये व पात्रतांशी जुळू शकतात, हे जाणून घेण्यासाठी लिंक्डइनच्या जॉब मॅच वैशिष्ट्याचा (LinkedIn’s job match feature) वापर करू शकता, ज्यामुळे तुम्ही योग्य संधींसाठी अर्ज करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकता, जेथे तुम्ही पदासाठी पात्र असता आणि निवड होण्याची शक्यता जास्त असते..मित्राला पत्र लिहा आणि जिंका स्वित्झर्लंडची संधी! CBSE UPU 2026 पत्र लेखन स्पर्धेत सहभागी कसे व्हाल, जाणून घ्या.मुंबईतील टॉप १० जॉब्स ऑन द राइज1. एआय इंजीनिअर2. कॉन्फरन्स प्रॉड्युसर3. डायरेक्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स4. डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी5. ब्रँड कन्सल्टण्ट6. स्ट्रॅटेजिक अडवायजर7. रिसर्च इन्स्ट्रक्टर8. अॅडव्हर्टायझिंग मॅनेजर9. क्वॉन्टिटेटिव्ह रिसर्चर10. व्हेटेरिनेरियन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.