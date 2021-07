By

कोरेगाव (सातारा) : शासनाने राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांत (Industrial Training Institute Courses) (आयटीआय) केंद्रीय प्रवेशप्रक्रिया राबवताना त्या-त्या जिल्ह्यातील स्थानिक विद्यार्थ्यांना यंदा ७० ऐवजी ९०, तर परजिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना ३० ऐवजी दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील एकूण ११ तालुक्यांतील ११ शासकीय आयटीआयमधील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी गुरुवारपासून (ता. १५) ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली आहे. (Local Students Will Get 90 Percent Admission In ITI bam92)

शासनाने शहरी आणि ग्रामीण भागातील युवकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण घेऊन छोटा-मोठा उद्योग उभारून स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे किवा औद्योगिक वसाहतींमध्ये नोकरी मिळून रोजगार उपलब्ध व्हावा, या हेतूने सुरुवातीला प्रामुख्याने जिल्हानिहाय, नंतर तालुकानिहाय आयटीआय सुरू केल्या. या सर्व आयटीआयमधे मख्यत्वे त्या-त्या जिल्ह्यातील, नंतर त्या-त्या तालुक्यांतील स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असे. बाहेरच्या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना काही जागा राखीव असत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून आयटीआयमधे त्या त्या जिल्ह्यातील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के, तर परजिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

हेही वाचा: अकरावीसाठी 11 हजार जागा रिक्त; प्रवेशासाठी CET महत्त्‍वाची!

आयटीआयची प्रवेशप्रक्रिया ही गुणवत्तेनुसार सुरू केल्यामुळे कुठल्याही जिल्ह्यातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना कोणत्‍या‍ही जिल्ह्यात ३० टक्के जागांवर प्रवेश मिळत होता. परिणामी स्थानिक व तुलनेत थोडी कमी गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक संस्थांत प्रवेश मिळण्यात अडचणी येत असत. परिणामी असे विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहात होते. पर्याय म्हणून त्यांना खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांत प्रवेश घ्यावा लागत होता. त्यासाठी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत होता. तसेच खासगी प्रशिक्षण संस्थांमधून प्रशिक्षण घेतलेल्यांचा शासकीय नोकरीत फारसा विचार केला जात नाही. त्यामुळे स्थानिक पण तुलनेत थोडी गुणवत्ता कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांची खूप कुचंबणा होत होती.

हेही वाचा: ITI विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

अशा पार्श्वभूमीवर शासनाने यंदा शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेपासूनच त्या-त्या जिल्ह्यातील आयटीआयमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना ९० तर परजिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अधिकाधिक स्थानिक विद्यार्थ्यांना जिल्ह्यातीलच संस्थांत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्‍या जिल्ह्यात तालुकानिहाय एक म्हणजे ११ तालुक्यांत ११ शासकीय आयटीआय आहेत. त्यात एकूण तीन हजार २३६ जागा असून, सर्वाधिक जागा कऱ्हाड आयटीआयमध्ये ९००, तर सर्वांत कमी जागा फलटण आयटीआयमध्ये १०४ आहेत.

जिल्ह्यातील तालुकानिहाय ११ आयटीआयमधील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या उपलब्ध जागा

तालुका उपलब्ध जागा

सातारा ८७६

कऱ्हाड ९००

वाई २१२

फलटण १०४

जावळी (मेढा) १५२

खंडाळा (लोणंद) २९२

माण (दहिवडी) १०८

खटाव (औंध) १४४

कोरेगाव १९२

पाटण (येराड) १४८

महाबळेश्वर १०८

(गोडवली पाचगणी)

आयटीआय प्रवेशासाठी...

admission.dvet.gov.in या वेबसाईटवर (संकेतस्थळ) भेट देऊन ऑनलाइन प्रवेश अर्ज आणि शुल्क भरून प्रवेश निश्चित करा. त्याबरोबर व्यवसाय आणि आयटीआय निवडीसाठी Option Form भरा.

Local Students Will Get 90 Percent Admission In ITI bam92