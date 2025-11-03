Bank Job : मोठा निर्णय! तुमच्या जिल्ह्यातल्या बँकेत तुम्हाला मिळणार नोकरी! ७० टक्के जागा रहिवाशांसाठी राखीव, कसा करायचा अर्ज? पाहा

महाराष्ट्र सरकारने स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये (डीसीसीबी) ७० टक्के नोकऱ्या त्या जिल्ह्यातील रहिवाशांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. हा निर्णय ३१ ऑक्टोबरला जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात (जीआर) नमूद करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना आपल्या जिल्ह्यातच नोकरी मिळण्याची सोय होणार असून बेरोजगारी कमी करण्यात मदत होईल..या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील डीसीसीबीमध्ये ७० टक्के पदे त्या जिल्ह्यातील अधिवास असलेल्या उमेदवारांसाठी आरक्षित राहतील. उरलेली ३० टक्के पदे जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुली असतील. मात्र जिल्ह्याबाहेरील योग्य उमेदवार मिळाले नाहीत तर ही पदेही स्थानिक उमेदवारांकडून भरली जाऊ शकतील. विशेष म्हणजे हा नियम आधीच जाहिरात काढलेल्या भरती प्रक्रियांनाही लागू होईल. यामुळे अनेक तरुणांच्या नोकरीच्या आशा पल्लवित होणार आहेत..ICAI CA 2025 Result : खुशखबर! CA परीक्षेचा निकाल लागला..कोण आहेत टॉपर्स अन् कसा चेक करावा रिझल्ट? पाहा एका क्लिकवर.भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता डीसीसीबीच्या सर्व भरत्या फक्त तीन मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फत होणार आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आयबीपीएस), टीसीएस-आयऑन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) किंवा महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेएलसी). ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असेल ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि जनतेला विश्वास वाढेल..Video : छ.संभाजीनगर हादरलं! गतीमंद विद्यार्थ्यांना हातपाय बांधून शाळेत बेदम मारहाण, चिमुकल्यांचा व्हिडिओ पाहून अंगावर शहारा येईल.या निर्णयामागे काही कारणे आहेत. पूर्वी सहकारी संस्थांच्या आयुक्त आणि निबंधक, पुणे यांनी मान्यता दिलेल्या सात भरती एजन्सींविरोधात तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने त्या सात एजन्सींची यादी रद्द केली. आता डीसीसीबींना फक्त वर नमूद तीन संस्थांपैकी एकाची निवड करावी लागेल आणि काम दुसऱ्या संस्थेला सबकॉन्ट्रॅक्ट करता येणार नाही..MPSC News : माऊलीच्या कष्टाचं सोनं! सफाई कामगार आई अन् बुट पॉलिश करणारा भाऊ; गरीबाची लेक MPSC तून बनली Class 1 अधिकारी, संघर्ष एकदा वाचाच.हे नियम काटेकोरपणे पाळले जातील, असे जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा ठरेल. स्थानिक तरुणांना प्राधान्य मिळाल्याने स्पर्धा वाढेल आणि बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. सरकारच्या या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात नवा विश्वास निर्माण होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.