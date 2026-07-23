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Talathi Bharti 2026: अखेर तलाठी भरती जाहीर! MPSC कडून 5,707 पदांसाठी जाहिरात; अर्ज कुठे, कसा अन् कधीपर्यंत करायचा? जाणून घ्या

Talathi Recruitment 2026: MPSC कडून गट-क संयुक्त परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यात आता तलाठीसह एकूण 5,707 पदांसाठी परीक्षा होणार आहे. यासाठी अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि परीक्षेची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
Talathi Bharti 2026

Talathi Bharti 2026 Notification Out: MPSC Announces 5,707 Vacancies

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

MPSC Talathi Bharti 2026: राज्यभरात लाखो स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या परीक्षार्थी आणि उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नेहमी चर्चेत असलेल्या तलाठी पदांची जाहीरात अखेर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केली असून यात सुमारे 1 हजार 539 तलाठी पदांची भारती केली जाणार आहे.

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