Talathi Bharti 2026: अखेर तलाठी भरती जाहीर! MPSC कडून 5,707 पदांसाठी जाहिरात; अर्ज कुठे, कसा अन् कधीपर्यंत करायचा? जाणून घ्या

MPSC Talathi Bharti 2026: राज्यभरात लाखो स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या परीक्षार्थी आणि उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नेहमी चर्चेत असलेल्या तलाठी पदांची जाहीरात अखेर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केली असून यात सुमारे 1 हजार 539 तलाठी पदांची भारती केली जाणार आहे..MPSC ने 25 जून 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरात (क्र.017/2026)संयुक्त परीक्षा गट-क परीक्षेद्वारे 2 हजार 619 पदांची भरती केली जाणार होती. मात्र 22 जुलै 2026 च्या नव्या शुद्धिपत्रक जाहिरात (क्र.017/2026) नुसार यात तलाठी, तसेच इतर पदांची एकूण 3 हजार 88 पदे समाविष्ट केली असून आता 5 हजार 707 पदांसाठी ही परीक्षा होणार आहे..Gold Rate Today: सोने खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली! अवघ्या 6 दिवसांत 50 हजारांनी महाग; आजचा ताजा भाव जाणून घ्या.कोणती पदे आणि किती जागाMPSC च्या नवीन शुद्धिपत्रकानुसार गट क संयुक्त परीक्षेत खालील पदांच्या जागा भरण्यात येणार आहेत. यात -1. ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी)- (महसूल व वन विभाग) - 1 हजार 539 पदे2. वरिष्ठ अभिलेखापाल / वरिष्ठ लिपिक / अभिलेखापाल - (राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व इतर) - 11 पदे3. सहायक अधीक्षक - (कृषि व पदुम विभाग) - 11 पदे.4. सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (तांत्रिक) - 254 पदे (पात्रता -)5. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कार्यालय - 230 पदे.6. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग - 155 पदे.7. आदिवासी विकास विभाग - 69 पदे.8. लिपिक-टंकलेखक - (महसूल व वन विभाग) - 480 पदे.9. लिपिक-टंकलेखक - (नोंदणी व मुद्रांक विभाग) - 339 पदे..पात्रतायात ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), वरिष्ठ अभिलेखापाल / वरिष्ठ लिपिक / अभिलेखापाल आणि सहायक अधीक्षक या पदांसाठी कोणत्याही शाखेतील पदवी आवश्यक आहे. तर सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (तांत्रिक) या पदासाठी मत्स्यविज्ञान विषयातील B.F.Sc. पदवी आवश्यक आहे.उर्वरीत 1 हजार 273 टिपिक टंकलेखक पदांसाठी कोणत्याही शाखेतील पदवीसोबत टंकलेखन अहर्ता आवश्यक आहे..परीक्षा कधी?महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या शुद्धिपत्रक जाहीरातीनुसार, महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 ही दिनांक 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी ऑफलाइन पद्धतीने घेतली जाईल. यासोबतच गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची अर्ज करण्याची तारीखही वाढविण्यात आली आहे.ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख - 5 ऑगस्ट 2026 (रात्री 23:59 वाजेपर्यंत)ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख _ 08 ऑगस्ट 2026 (रात्री 23:59 वाजेपर्यंत).NDA Success Story: शिस्त, देशप्रेम आणि मेहनतीचे फळ; प्रबुद्ध इंगळे भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, शिरपेचात मानाचा तुरा...अर्ज कुठे करणार?तलाठी तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर - तुम्ही MPSC च्या https://mpsc.gov.in/home या लिंकवर जाऊन जा.त्यात ONLINE FACILITIES पर्यायावर क्लिक करून Online Application System पर्याय निवडा.त्यानंतर तुम्ही याआधी MPSC आयोगाच्या वेबसाइटवर लॉगिन केलं नसेल तर New User Registration पर्याय निवडून माहिती भरा.याआधी तुमचे Registration असेल तर Login करा. तुम्ही Log In केल्यानंतर Online Application पर्याय निवडा. त्यात महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 निवडा आणि फॉर्म भरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.