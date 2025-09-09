Mahila Kisan Yojana: महिला किसान योजनेचे लाभार्थी कोण? आजच जाणून घ्या याचे फायदे!

थोडक्यात:महिला किसान योजना ही चर्मकार समाजातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली आर्थिक मदतीची योजना आहे.या योजनेत ५०,००० पर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यात १०,००० अनुदान व ४०,००० कर्ज आहे.अर्ज प्रक्रिया LIDCOM कार्यालयात ऑफलाइन असून, जातीचा दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे आवश्यक आहेत..Benefits From Mahila Kisan Yojana: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. त्यातलीच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे "महिला किसान योजना". .ही योजना चर्मकार समाजातील (ढोर, चांभार, होलार, मोची इत्यादी) महिलांसाठी खास आयोजित करण्यात आली असून, त्यांचा व्यवसाय, शेती व उत्पादन क्षमतेत वाढ करून स्वावलंबन मिळवणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे.योजनेचा उद्देश काय आहे?- चर्मकार महिलांना आर्थिक सहाय्य देणे- त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत करणे- चामड्याशी संबंधित व्यवसायात प्रशिक्षण, उत्पादन आणि विक्रीस प्रोत्साहन देणे- सरकारी विभागांमध्ये तयार माल विक्रीसाठी संधी उपलब्ध करून देणे.Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात काय खावं, काय टाळावं? पहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर .कोण पात्र आहे?महिला किसान योजना लाभ घेण्यासाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत- अर्जदार महिला असावी- महाराष्ट्र राज्याची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी- चर्मकार समाजातील (SC) जात प्रमाणपत्र आवश्यक- वय १८ ते ५० वर्षांदरम्यान- व्यवसाय किंवा प्रकल्पाबाबत प्राथमिक ज्ञान/अनुभव- शेती प्रकल्पासाठी ७/१२ उताऱ्यावर तिचं/पतीचं नाव आवश्यकउत्पन्न मर्यादाग्रामीण भाग – ९८,००० पेक्षा कमीशहरी भाग – १,२०,००० पेक्षा कमीकाय मिळतं या योजनेतून?एकूण सहाय्य रक्कम - ५०,००० पर्यंतसरकारी अनुदान - १०,००० (फुकट)कर्ज रक्कम - ४०,००० (फक्त ५% व्याज दराने)कर्जाचा उपयोग - व्यवसाय सुरू करणे, साधनसामग्री खरेदी, उत्पादन वाढवणेविक्री संधी - सरकारी विभाग व खुली बाजारपेठ.Shakti Peethas in India: देवीच्या अदृश्य कृपेचा अनुभव घ्यायचा आहे? या ५ शक्तिपीठांना नक्की भेट द्या.अर्ज करण्याची प्रक्रियाअर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाइन आहे.जवळच्या LIDCOM (Leather Industries Development Corporation of Maharashtra Ltd.) जिल्हा कार्यालयात भेट द्या.अर्जाचा नमुना घेऊन, आवश्यक ती माहिती भरून घ्या.अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे जोडा.अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करा आणि पावती घ्या.आवश्यक कागदपत्रे- भरलेला अर्ज- पासपोर्ट साइज फोटो- जातीचा दाखला (SC)- उत्पन्नाचा दाखला- रहिवासी प्रमाणपत्र- ७/१२ उतारा (शेतीसाठी)- व्यवसायाचा अनुभव असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र.FAQs1. महिला किसान योजना कोणासाठी आहे? (Who is eligible for Mahila Kisan Yojana?)ही योजना विशेषतः चर्मकार समाजातील (SC) महिलांसाठी आहे, ज्या महाराष्ट्र राज्याच्या कायमस्वरूपी रहिवासी असाव्यात.2. योजनेत किती रक्कम मिळते? (How much financial assistance is given under the scheme?)योजनेअंतर्गत ५०,००० रुपये पर्यंतचे सहाय्य मिळते, त्यापैकी १०,००० अनुदान आणि ४०,००० कर्ज फक्त ५% व्याजदराने दिले जाते.3. अर्ज कसा करायचा? (How to apply for Mahila Kisan Yojana?)अर्ज पूर्णपणे ऑफलाइन असून, जवळच्या LIDCOM जिल्हा कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करावा लागतो.4. कोणती कागदपत्रे लागतात? (What documents are required to apply?)भरलेला अर्ज, पासपोर्ट साइज फोटो, SC जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, ७/१२ उतारा (शेतीसाठी) आणि रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.