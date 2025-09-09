एज्युकेशन जॉब्स

Mahila Kisan Yojana: महिला किसान योजनेचे लाभार्थी कोण? आजच जाणून घ्या याचे फायदे!

Eligibility Mahila Kisan Yojana: महिला आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महिला किसान योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः चर्मकार समाजातील महिलांसाठी तयार करण्यात आली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया की या योजनेचा लाभ कशा प्रकारे मिळवता येतो
Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. महिला किसान योजना ही चर्मकार समाजातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली आर्थिक मदतीची योजना आहे.

  2. या योजनेत ५०,००० पर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळते, ज्यात १०,००० अनुदान व ४०,००० कर्ज आहे.

  3. अर्ज प्रक्रिया LIDCOM कार्यालयात ऑफलाइन असून, जातीचा दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

