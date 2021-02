प्लास्टिक इंडस्ट्री क्षेत्रात करिअरच्या बऱ्याच संधी ! प्रचंड पगार

सोलापूर : आपण वापरत असलेल्या पेन, टूथब्रशपासून खुर्च्यांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत प्लास्टिकचा वापर केला जातो. याचा अर्थ असा आहे, की आपल्या जीवनात प्लास्टिकला खूप महत्त्व आहे. पण भारतातील प्लास्टिक उद्योग अजूनही सुरवातीच्या टप्प्यावर आहे. त्याअर्थी सध्या या क्षेत्रात बरीच वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. जेव्हा एखाद्या क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्‍यता असते, तेव्हा करिअरच्या बऱ्याच संधी देखील असतात. प्लास्टिक उद्योगाबाबतही असेच आहे. या क्षेत्रात करिअर कसे घडवायचे, करिअरची व्याप्ती काय आहे, किती पगार मिळतो, हे जाणून घ्या अन्‌ आपल्या नव्या करिअरची सुरवात करा... कोर्स

आपण दहावीनंतर प्लास्टिक अभियांत्रिकीमध्ये डिप्लोमा किंवा बारावीनंतर बीई / बीटेक करू शकता. यासाठी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्राचे चांगले आकलन असले पाहिजे. जर गणितावर पकड मजबूत असेल तर ते आणखी चांगले होईल. अनेक संस्था केमिकल इंजिनिअरिंग, प्लास्टिक रबर तंत्रज्ञान, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग याबरोबरच टेक्‍स्टाईल इंजिनिअरिंग शाखेच्या बीई / बीटेक पदवीधारकांसाठी एम टेकही करू शकता. कोर्स ऑफर करणाऱ्या संस्था सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अँड टेक्‍नॉलॉजी (सीआयपीईटी)

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी, दिल्ली (आयआयटी-डी)

मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी

एलडी कॉलेज ऑफ युनिव्हर्सिटी

युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ सायन्स अँड टेक्‍नॉलॉजी, कोलकता युनिव्हर्सिटी

बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी, मेसरा, रांची

इंडियन प्लास्टिक इन्स्टिट्यूट नोकरीच्या संधी

पुढील काही वर्षांत प्लास्टिक उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या जगभरात प्लास्टिकचे उत्पादन किंवा संशोधन आणि विकासात गुंतलेल्या आहेत. यामुळे प्लास्टिक टेक्‍नॉलॉजी इंजिनिअर्सना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. सरकारी नोकऱ्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, प्लास्टिक इंजिनिअर्सना ऑईल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम कन्झर्व्हेशन रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, तेल आणि नैसर्गिक गॅस लिमिटेड आदी कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळू शकेल. प्लास्टिक इंजिनिअर्ससाठी अशी आहेत पदे प्रॉडक्‍शन इंजिनिअर

सेफ्टी सुपरवायझर

लेक्‍चरर

मोल्ड अँड प्रोसेस इंजिनिअर

मॅन्युफॅक्‍चरिंग इंजिनिअर

प्रॉडक्‍ट डिझायनर

क्वालिटी कंट्रोल इनचार्ज

अनुसंधान व विकास अधिकारी

एक्‍स्ट्रूशन तज्ज्ञ किती मिळते वेतन?

अभियांत्रिकी पदवीधरचे प्राथमिक वेतन खासगी उद्योगात 12 हजार ते 25 हजार रुपयांपर्यंत आणि सरकारी क्षेत्रात महिन्याला 10 हजार ते 20 हजार रुपयांपर्यंत असू शकते. एमई / एमटेक पदवीधारकांना आरंभिक पगार 30 हजार ते 40 हजार रुपयांपर्यंत असू शकतो.

