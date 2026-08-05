विशेष : तयारी प्लेसमेंटची

डॉ. गौरव पेटकरकॅम्पस भरतीचा काळ सुरू झाला आहे आणि मॅनेजमेंट विद्यार्थी करिअरच्या नव्या प्रवासाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. स्पर्धात्मक जॉब मार्केटमध्ये शैक्षणिक ज्ञान पुरेसे ठरत नाही. तांत्रिक, व्यावसायिक आणि व्यक्तिमत्त्वाधारित कौशल्ये असलेल्या उमेदवारांचा संस्था, कंपन्या शोध घेत आहेत. दोन्ही प्रकारची कौशल्ये आहेत, म्हणजेच तयारी, अनुकूलता आणि दीर्घकालीन प्रगतीची क्षमता दाखविणारे व्यक्तिमत्व. या प्रवासात योग्य संधीइतकेच कौशल्य प्राप्त करणेही महत्त्वाचे ठरते. विशेष म्हणजे, भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातील भगवद्गीतेतील संवाद आजच्या करिअरच्या रणांगणाशी अगदी सुसंगत असा शाश्वत जीवनदर्शन देतो. काही मूलभूत कौशल्ये प्रत्येक मॅनेजमेंट विद्यार्थ्याने आत्मसात करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तो आपल्या प्लेसमेंटच्या टप्प्यावर आत्मविश्वासाने उभा राहू शकेल..संवाद कौशल्ये ः गटचर्चा, केस स्टडी प्रेझेंटेशन किंवा मुलाखत असो, स्पष्ट आणि आत्मविश्वासाने मांडलेले विचारच यशाचे दार उघडतात. प्रभावी संवाद, विश्वास आणि कृती दोन्ही निर्माण करतो.विश्लेषण व समस्या सोडविण्याची क्षमता ः गुंतागुंतीच्या समस्यांना सोप्या पद्धतीने विभागून त्यावर व्यावहारिक उपाय सुचविणे ही संस्था, कंपन्यांना हवी असलेली गुणवत्ता आहे. परिस्थितीचे मर्म समजून घ्या आणि विचारपूर्वक तोडगा द्या.उद्योगज्ञान व व्यावसायिक समज ः आपल्या निवडलेल्या क्षेत्रातील घडामोडी, आव्हाने व नवकल्पना यांची माहिती ठेवणे ही तुमच्या गंभीरतेची व तयारीची खूण असते. उद्योगातील घडामोडी जाणून घ्या आणि त्या चर्चेत आणा..रेझ्युमे व वैयक्तिक ब्रँडिंग ः रेझ्युमे म्हणजे तुमची पहिली छाप. तुमचा रेझ्युमे हा फक्त शैक्षणिक पात्रता दर्शवणारा न राहता, त्यात तुमची वैयक्तिक वाटचाल,कौशल्ये आणि भविष्यातील उद्दिष्टे स्पष्टपणे दिसली पाहिजेत. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा ब्रँड आत्मविश्वास, स्पष्टता आणि सातत्यावर उभारा.भावनिक बुद्धिमत्ता व अनुकूलता ः आजच्या गतिमान कार्यसंस्कृतीत बदल स्वीकारणारे, स्थिर राहणारे आणि संघभावना जपणारे कर्मचारीच पुढे जातात. प्लेसमेंटमध्ये अपयश-यश दोन्ही येतील, परंतु शांत राहून पुढे जाणे हेच यशाचे खरे गमक आहे.डिजिटल साक्षरता : मार्केटिंग, एचआर, फायनान्स किंवा ऑपरेशन्स, सर्वच क्षेत्रे आज डिजिटल साधनांशी निगडित आहेत. एक्सेल, एआय टुल्स, डेटा डॅशबोर्ड हे तंत्र आत्मसात करा. डिजिटल प्रावीण्य म्हणजे आधुनिक व्यवसाय जगासाठीची तयारी.वेळ व्यवस्थापन ः क्लासेस, इंटरव्ह्यू आणि तयारी यामध्ये वेळेचे नियोजन अत्यावश्यक आहे. प्राधान्य ठरवा, विलंब टाळा आणि प्रत्येक दिवस थोडेसे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करा..नेटवर्किंग आणि नाती निर्माण करणे ः कधी कधी संधी केवळ जॉब पोर्टलवरून नव्हे, तर संवाद आणि संबंधातून मिळतात. वरिष्ठ, माजी विद्यार्थी व उद्योग प्रतिनिधींशी नाते जोडा. खरी नाती करिअरचे दार उघडतात.मॅनेजमेंट ही फक्त एक पदवी नाही, ती व्यावसायिक प्रवासाची सुरुवात आहे. विद्यार्थ्याच्या यशासाठी केवळ ज्ञानच नव्हे, तर कौशल्यांचा समन्वय आवश्यक आहे.या कौशल्यांवर काम करा, कारण तयारीतच यश दडलेले असते. अर्जुन युद्धभूमीवर शंका व संभ्रमात उभा होता, तसेच प्लेसमेंटचा काळही विद्यार्थ्यांसाठी एक आधुनिक कुरुक्षेत्र आहे. फरक एवढाच की येथे शस्त्र नव्हे, तर तयारी, आत्मविश्वास आणि सातत्य हेच अस्त्र आहे. योग्य दृष्टिकोन आणि कौशल्यांसह तुम्हीही हे युद्ध जिंकू शकता. लक्षात ठेवा, यश केवळ ‘काय माहिती आहे’ यात नसते, तर ‘ते कसे वापरता, यात असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.