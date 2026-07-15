करिअर वेध : एमबीए : संधी आणि भविष्य....

डॉ. के. टी. जाधव, प्रवेश प्रमुख, डॉ. डी. वाय. पाटील एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स, आकुर्डी, पुणेआजचे व्यावसायिक जग वेगाने बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तंत्रज्ञान, जागतिक स्पर्धा, ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा, स्टार्टअप संस्कृती आणि शाश्वत विकास यांमुळे उद्योगांच्या कार्यपद्धतीत मोठे परिवर्तन घडत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ पदवी किंवा तांत्रिक ज्ञान पुरेसे ठरत नाही. संस्थेचे प्रभावी व्यवस्थापन, योग्य निर्णयक्षमता, नेतृत्वगुण, आर्थिक नियोजन, विपणन कौशल्य आणि मानवी संसाधनांचे व्यवस्थापन यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या सर्व बाबींचे सखोल आणि व्यावहारिक शिक्षण देणारा अभ्यासक्रम म्हणजे एमबीए - मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन..‘एमबीए’ ही केवळ पदव्युत्तर पदवी नसून विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्त्वात, विचारपद्धतीत आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनात परिवर्तन घडविणारा अभ्यासक्रम आहे.पूर्णवेळ एमबीए आणि एमएमएस हे साधारणपणे दोन वर्षांचे पदव्युत्तर व्यवस्थापन अभ्यासक्रम आहेत. पहिल्या वर्षात विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापनाच्या मूलभूत विषयांचे ज्ञान दिले जाते. यामध्ये व्यवस्थापनाची तत्त्वे, विपणन व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, मानव संसाधन व्यवस्थापन, व्यवसाय अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक संवाद, व्यवसाय संशोधन आणि संचालन व्यवस्थापन अशा विषयांचा समावेश असतो..दुसऱ्या वर्षात विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार आणि करिअरच्या उद्दिष्टानुसार स्पेशिलायझेन निवडू शकतात. अभ्यासक्रमात केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, प्रेझेंटेशन, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री व्हिजिट, इंटर्नशीप आणि प्रत्यक्ष उद्योगातील समस्यांवर आधारित अभ्यासाला महत्त्व दिले जाते.मार्केटिंग मॅनेजमेंट, फायनान्स मॅनेजमेंट, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट, ऑपरेशन्स आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, बिझनेस ॲनालिसिस अँड इन्फॉर्ममेशन टेक्नॉलॉजी आदींचे ज्ञान दिले जाते याशिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, पर्यटन व्यवस्थापन, उद्योजकता, रिटेल व्यवस्थापन, फिनटेक आणि शाश्वत व्यवस्थापन यासारखी विशेषीकरणेही संस्थेनुसार उपलब्ध असतात..महाराष्ट्रात एमबीए/एमएमएस प्रवेशासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून MAH-MBA/MMS-CET आयोजित केली जाते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी हा अभ्यासक्रम प्रथम वर्षाच्या दोन वर्षांच्या पूर्णवेळ पदव्युत्तर व्यवस्थापन पदवी प्रवेशासाठी आहे. कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान तीन वर्षांची पदवी प्राप्त केलेले विद्यार्थी पात्र ठरतात. सामान्य प्रवर्गासाठी पदवीमध्ये किमान ५० टक्के, तर महाराष्ट्रातील पात्र आरक्षित प्रवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी किमान ४५ टक्के गुणांची अट नमूद करण्यात आली आहे. अंतिम वर्षाची परीक्षा देणारे विद्यार्थीही प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करू शकतात..परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी CAP स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्यक असते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७साठी प्रवेश अर्ज प्रक्रिया २ जुलै २०२६ पासून सुरू झाल्याची अधिकृत माहिती महाराष्ट्र राज्य ‘सीईटी-सेल’ने प्रसिद्ध केली आहे. विद्यार्थ्यांनी वेळापत्रक, कागदपत्र पडताळणी, गुणवत्ता यादी, पर्याय अर्ज आणि प्रवेश फेऱ्यांबाबत केवळ अधिकृत प्रवेश पोर्टलवरील सूचनांचे पालन करावे..एमबीए ही नोकरी मिळविण्याची केवळ एक पदवी नसून विचार करायला, निर्णय घ्यायला, लोकांना सोबत घेऊन चालायला आणि संस्थेला योग्य दिशा द्यायला शिकविणारी परिवर्तनशील शैक्षणिक प्रक्रिया आहे. विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमाकडे फक्त वेतन किंवा पदाच्या दृष्टीने न पाहता स्वतःला सक्षम, जबाबदार आणि दूरदृष्टी असलेला व्यावसायिक नेता बनविण्याची संधी म्हणून पहावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.