MBBS Admissions: एमबीबीएसच्या १३८ वाढीव जागा; तिसऱ्या फेरीत प्रवेशासाठी उपलब्ध

छत्रपती संभाजीनगर : डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस अंतर्गत मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीने (एमसीसी) तातडीची सूचना जाहीर केली आहे. एमसीसीला तीन ऑक्टोबरला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, देशातील महाराष्ट्रासह सहा राज्यांतील ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालयात एकूण १३८ जागा अंडरग्रॅज्युएट वैद्यकीय अभ्यासक्रम (एमबीबीएस) साठी वाढवण्यात आल्या आहेत..या जागांचा समावेश आता तिसऱ्या फेरीच्या यूजी कौन्सिलिंगच्या सीट मॅट्रिक्समध्ये करण्यात आला आहे. उमेदवारांना या नव्याने वाढवलेल्या जागांसाठी 'चॉइस फिलिंग'ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच आणखी काही जागांचा समावेश होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे तिसऱ्या फेरीसाठी 'चॉइस फिलिंग' प्रक्रियेची मुदत पुढील सूचना मिळेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी सातत्याने अधिकृत संकेतस्थळ पाहावे, असे आवाहन मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीने केले आहे..विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधीएमबीबीएस, बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या राज्यस्तरीय कोट्याची फेरी पूर्ण झाली आहे. या फेरी अखेर एमबीबीएसच्या ६३६, तर बीडीएसच्या ८९१ जागा अद्यापही रिक्त आहेत. तिसऱ्या फेरीत नव्या महाविद्यालयांच्या आणि वाढीव जागा समाविष्ट होणार असून, या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या फेरीत त्यासाठी विद्यार्थ्यांना अधिक पर्याय निवडता येणार आहेत..एमबीबीएसच्या दुसऱ्या फेरीत ८ हजार ३३८ जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यापैकी ८ हजार २५९ विद्यार्थ्यांना जागांचे वाटप करण्यात आले होते. त्यातून ७ हजार ६९९ विद्यार्थी रुजू झाले. तर, ३ हजार १०३ विद्यार्थ्यांनी रिटेंशन दिले, तर ५४९ विद्यार्थी रुजू झाले नाहीत. तर, ११ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केले. ७९ विद्यार्थ्यांना जागांचे वाटप झाले नाही. दुसऱ्या फेरी अखेर ६३६ जागा रिक्त आहेत..यात शासकीय महाविद्यालयातील १६८, तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ४६८ जागांचा समावेश आहे. बीडीएस दुसऱ्या फेरीत २ हजार ७१८ जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यापैकी २ हजार ६९६ विद्यार्थ्यांना जागा वाटप करण्यात आली होती. त्यातून १ हजार ८२७ विद्यार्थी रुजू झाले. तर, ४९८ विद्यार्थ्यांनी रिटेंशन दिले, तर ८५२ विद्यार्थी रुजू झाले नाहीत. तर, १७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केला. २२ विद्यार्थ्यांना जागांचे वाटप झाले नाही. दुसऱ्या फेरी अखेर ८९१ जागा रिक्त आहेत. यात शासकीय दंत महाविद्यालयातील केवळ ५३ जागा रिक्त असून, ८३८ जागा या खासगी दंत महाविद्यालयातील आहेत..तिसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीरछत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी (एमबीबीएस/बीडीएस) केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेची दुसरी फेरी संपल्यानंतर उर्वरित जागा आता तिसऱ्या फेरीतून भरल्या जाणार आहेत. तिसऱ्या फेरीचे राज्य सीईटी सेलने वेळापत्रक जाहीर केले आहे..ITI Admissions : 'आयटीआय'चे ८३ टक्के प्रवेश पूर्ण; उर्वरित जागांवरील प्रवेशासाठी येत्या शनिवारपर्यंत मुदतवाढ.त्यानुसार नोंदणी, फी भरणे व कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी ६ ते ८ ऑक्टोबर मुदत देण्यात आली आहे. पूर्वी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नोंदणीची गरज नाही. तपशीलवार गुणवत्ता यादी, सीट मॅट्रिक्स ९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे. प्राधान्यक्रम फॉर्म भरण्यासाठी १० ते १२ ऑक्टोबर मुदत असेल. तिसऱ्या फेरीसाठी निवडयादी १५ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होईल. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कॉलेजात हजर राहणे, सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करणे व फी भरून प्रवेशाची पूर्तता १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान करावी लागणार आहे..