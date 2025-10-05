एज्युकेशन जॉब्स

MBBS Admissions: एमबीबीएसच्या १३८ वाढीव जागा; तिसऱ्या फेरीत प्रवेशासाठी उपलब्ध

Education News: ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये देशभरात १३८ नवीन एमबीबीएस जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. या जागांचा समावेश आता तिसऱ्या फेरीच्या कौन्सिलिंगमध्ये करण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांना अधिक प्रवेश संधी उपलब्ध झाली आहे.
MBBS Admissions

MBBS Admissions

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस अंतर्गत मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीने (एमसीसी) तातडीची सूचना जाहीर केली आहे. एमसीसीला तीन ऑक्टोबरला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, देशातील महाराष्ट्रासह सहा राज्यांतील ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालयात एकूण १३८ जागा अंडरग्रॅज्युएट वैद्यकीय अभ्यासक्रम (एमबीबीएस) साठी वाढवण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Medical
education
Medical College
MBBS students
MCC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com