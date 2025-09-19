Medical Admission 2025: वैद्यकीय प्रवेशासाठी दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर; आता निवड यादीकडे सर्वांचे लक्ष

थोडक्यात:वैद्यकीय प्रवेशासाठी दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक २० सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.यंदा महाराष्ट्रात तीन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली असून ६८० नवीन जागा उपलब्ध आहेत.दुसऱ्या फेरीत विद्यार्थ्यांनी २०-२२ सप्टेंबर दरम्यान अर्ज करायचा आहे, निवड यादी २४ सप्टेंबरला जाहीर होईल..Maharashtra MBBS Admission 2025: वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याचा स्वप्न अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात असते. यंदा महाराष्ट्रात तीन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाल्यामुळे ६८० नव्या जागा उपलब्ध झाल्या आहेत, ज्यामुळे दुसऱ्या फेरीत विद्यार्थ्यांसाठी संधींचा मोठा विस्तार होणार आहे..काही दिवसांपासून दुसऱ्या फेरीला उशीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये चिंता वाढली होती, पण आता वेळापत्रक जाहीर झाल्याने आशेची वातावरण निर्माण झाले आहे..Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्याला इडली-पोह्याचा कंटाळा आलाय? मग बनवा झटपट सुरतचा फेमस लोचो, लगेच नोट करा रेसिपी.दुसऱ्या फेरीचा प्रारंभ २० सप्टेंबरपासून होणार असून, यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनातील अनिश्चितता कमी झाली आहे. आज १९ सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या फेरीसाठी उपलब्ध जागांचा तपशील प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर २० ते २२ सप्टेंबर दरम्यान विद्यार्थी पसंतीसाठी अर्ज करू शकतील. निवड यादी २४ सप्टेंबरला जाहीर केली जाईल, आणि निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी २५ ते २९ सप्टेंबर दरम्यान महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागेल..महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालययंदा महाराष्ट्रात अंधेरी येथील ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालय (५० जागा), श्रीमती सखुबाई नारायणराव काटकडे वैद्यकीय महाविद्यालय (१०० जागा) आणि डी. वाय. पाटील विद्यापीठ स्कूल ऑफ मेडिसिन (५० जागा) यांसह तीन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, विविध महाविद्यालयांमध्ये ४३० जागांची वाढ झाली आहे.पहिल्या फेरीतवैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी एकूण ८,१३९ जागा असून, पहिल्या फेरीत ६,८४८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. दुसऱ्या फेरीत उरलेल्या जागांवर विद्यार्थी आपली संधी मिळवू शकतील..Solapur: सोलापूरमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती; आपत्कालीन मदतीसाठी हेल्पलाइन जारी, 'या' क्रमांकांवर साधा संपर्क.FAQs1. दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज करण्याची तारीख काय आहे? (What are the application dates for the second round?)दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज २० ते २२ सप्टेंबर दरम्यान करावे लागतील.2. दुसऱ्या फेरीतील निवड यादी कधी जाहीर होईल? (When will the second round selection list be announced?)निवड यादी २४ सप्टेंबर रोजी जाहीर केली जाईल.3. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश कधी घ्यावा लागेल? (When should the selected candidates take admission?)निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी २५ ते २९ सप्टेंबर दरम्यान महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा.4. या वर्षी महाराष्ट्रात किती नवीन वैद्यकीय जागा उपलब्ध झाल्या आहेत? (How many new medical seats are available in Maharashtra this year?)या वर्षी महाराष्ट्रात ६८० नवीन वैद्यकीय जागा उपलब्ध झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.