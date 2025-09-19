एज्युकेशन जॉब्स

Medical Admission 2025: वैद्यकीय प्रवेशासाठी दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर; आता निवड यादीकडे सर्वांचे लक्ष

Second Round Medical Admission 2025: एमसीसीने अखिल भारतीय वैद्यकीय कोट्याच्या दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षानेही वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमांच्या दुसऱ्या फेरीसाठी वेळापत्रक प्रसिद्ध केले आहे
थोडक्यात:

  1. वैद्यकीय प्रवेशासाठी दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक २० सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.

  2. यंदा महाराष्ट्रात तीन नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली असून ६८० नवीन जागा उपलब्ध आहेत.

  3. दुसऱ्या फेरीत विद्यार्थ्यांनी २०-२२ सप्टेंबर दरम्यान अर्ज करायचा आहे, निवड यादी २४ सप्टेंबरला जाहीर होईल.

